دعاء السفر .. نصحنا به رسولنا الكريم رددها قبل حمل حقائبك

دعاء السفر .. الكثير يسافر سواء للعمل أو الاستجمام أو لخارج البلاد، فكلنا على سفر سواء كان السفر قريب أم سفر بعيد، وعلمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دعاء السفر كلمات نقولها وننطق بها قبيل السفر حتى نكون في معية الله وحفظه ، وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول دعاء السفر قبل ركوب بعيره ويقول إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم يقول: "سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من مشقة السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.

دعاء السفر

دعاء السفر فيه كلمات وأدعية كثيرة اخترنا أهمها وهو كما نص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ، الله أكبر، سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون وهذا الدعاء المعتمد من دار الإفتاء المصرية.

دعاء السفر قصير

دعاء السفر قصير ، منه عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال: ” ودعني رسول الله ﷺ فقال: ( أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجة وهو من الأدعية القصيرة للسفر وفيه أيضًا عن الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ” جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: زودك الله التقوى ، قال زدني قال: وغفر ذنبك ، قال زدني بأبي أنت وأمي قال: ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي

صيغة دعاء السفر

صيغة دعاء السفر الواردة عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم هو اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ : اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ وقد روي دعاء السفر والحفظ هذا فيما رَوَاهُ مُسْلِمْ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء تسهيل طريق السفر بالسيارة

دعاء تسهيل طريق السفر بالسيارة اللهم اطو البعد وهون السفر اللهم اغفر لنا الذنوب ، ويَسَّرَ الخيرَ حيثُمَا كان وقراءة دعاء السفر بالسيارة وغيرها من الأدعية لها فضل كبير لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، فالأدعية بمثابة حصن للمسلم من السوء كما أن الدعاء يكفرعن الذنوب ويجعلنا نتقرب من الله عز وجل أكثر اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفني ما هَمَّني وَمَا لا أَهْتَمُّ لَهُ، اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ بِكَ أسْتَعِينُ، وَعَلَيْكَ أتَوَكَّلُ، اللَّهُمَّ ذَلِّلْ لي صعُوبَةَ أمْرِي، وَسَهِّلْ عَليَّ مَشَقَّةَ سَفَرِي، وَارْزُقْنِي مِنَ الخَيْرِ أكْثَرَ مِمَّا أطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرٍّ، رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أمْرِي، اللَّهُمَّ إني أسْتَحْفِظُكَ وأسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَدِينِي وأهْلِي وأقارِبي وكُلَّ ما أنْعَمْتَ عَليَّ وَعَليْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْيا، فاحْفَظْنَا أجمعَينَ مِنْ كُلّ سُوءٍ يا كَرِيمُ.

دعاء السفر مكتوب

دعاء السفر مكتوب اللهم احفظ كل عزيز امسك طريق غايته طاعة الله اللهم خفف لهم عناء السفر واجعل طريقهم بكل سهولة ويسر وارجعهم بأتم عافية اللهم امين سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ وكان الرسول إذا رجع يقول: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون".

دعاء السفر والحفظ

دعاء السفر والحفظ اللهم اصحبنَا بنُصحكَ واقلبْنا بذمّةٍ اللهم ازْوِ لنا الأرضَ وهوِّنْ علينا السفرَ أنَّه كان إذا سافَرَ، قال: اللَّهُمَّ بلِّغْ بَلاغًا يَبلُغُ خَيرًا رِضْوانَكَ والجَنَّةَ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قَدير دعاء السفر والحفظ إذا أمسى وأقبل عليه الليل: أرضُ ربِّي وربُّكِ اللَّهُ، أعوذُ باللَّهِ من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، أعوذُ بكَ من أسَدٍ وأسوَدَ، ومنِ الحيَّةِ والعقربِ، ومن ساكنِ البلدِ ، ووالدٍ وما ولدَ - ما أصاب أحد قط هم و لا حزن فقال: اللهم إني عبدك و ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربى و رب المستضعفين إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى و لكن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم.