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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أبي الدرداء لتحصين البيت.. 30 كلمة تمنع عنك الأذى والمصائب

الدعاء
الدعاء

دعاء أبي الدرداء لتحصين البيت.. يغفل الكثيرون عن دعاء أبي الدرداء لتحصين البيت، خاصة ذلك الدعاء الذي يمنع الحريق عن بيتك بما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. 

دعاء أبي الدرداء لتحصين البيت

وقد روي عن طلق بن حبيب قال: ” جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. قال: ما احترق. قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول اللَّه صلّ الله عليه وسلم من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم". 

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من هو أبو الدرداء؟ 

هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان آخر من أسلم من الأنصار، له مكانةٌ ومنزلةٌ خاصةٌ عند النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بالنظر إلى باقي الصحابة رضي الله عنه، فقيل عنه يوم أحد: "نعم الفارس عويمر"، وقيل عنه أيضاً: "هو حكيم أمتي"، كان أبو الدرداء أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن كاملاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان للرسول أثراً كبيراً في تربية أبي الدرادء، وأوصاه أكثر من مرةٍ بالأعمال التي تحقق له مصلحته في الدنيا والآخرة
كان معروفا عنه كثرة دعائه بظهر الغيب وفي صلواته للصحابة حيث كان يدعو لأصدقائه كلهم وعددهم 360 صديقًا ولما سئل عن هذا قال : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به مَلَكيْن يقولان ، ولك بمثل ، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة .

كان من العابدين الزاهدين فعندما زارة مر بن الخطاب في بيته لم ير فيه غير فراش من الجلد وكساء لا يحمي من البرد ، فقال له : رحمك الله ، ألم أوسع عليك ، فقال أبو الدرداء : أتذكر حديثًا حدثناه رسول الله فقال له عمر : أي حديث ، فقال : ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب ، قال نعم ، فقال : فماذا فعلنا بعده يا عمر .
كما كان يعلم الناس القرآن الكريم ويحثهم على طلب العلم ويأخذ بأيديهم ويساعدهم لما فيه خير ، وفي يومًا من الأيام مر أبو الدرداء على مجموعة من الناس يضربون رجلًا فقا لهم : ماذا فعل ، فقالو أذنب ذنبًا ، فقال : أرأيتم لو وجدتموه في بئر أكنتم تستخرجونه منها ، فقالوا نعم ، فقال : فلا تسبوا أخاكم ، واحمدوا الله الذي عافاكم فسألوه ألا تبغضه ، فقال : إنما أبغض عمله ، فإذا تركه فهو أخي .

شارك في الفتوحات الإسلامية خصوصا عند فتح قبرص حيث كان رضي الله عنه معهم ووقت توزيع الغنائم إذوقف أبو الدرداء إلى جانب جبير بن النفير ومر من أمامهم السبي والأسرى فبكى أبو الدرداء وسأله الجبير : تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله ، فرد عليه أبو الدرداء وقال : يا جبير ، بينما هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذ هم عصوا، وتوفي في خلافة ذو النورين عثمان بن عفان رضي اللهزعنه.

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