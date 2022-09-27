دعاء السفر .. ردده تكن في حفظ الله ومن الغانمين

دعاء السفر .. يبحث كثير من الناس عن دعاء السفر حيغ يتجه كثير منهم إلى السفر لطلب الرزق، ولكن هو قطعة من العذاب، حيث يفارق المسافر أهله وماله وولده، ويودع أوطانه ومكان نشأته، كما أن للسفر تأثير على البدن بالأجهاد والمشقة، لذلك يستحب للمسافر أن يقول دعاء السفر ليحفظه الله ويوسع رزقه .. وسنقدمه لكم فيما يأتى.

دعاء السفر.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه ينبغي على الإنسان إذا كان على سفر أن يردد دعاء السفر.

وأشار علي جمعة، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

وأضاف على جمعة، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

دعاء السفر

دعاء السفر

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، و الخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم احفظني بحفظك يا أرحم الرحمين اللهم ارحم ضعفي وتولني ولاتكلني الى نفسي طرفة عين.

اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وشمالي لا اله الا الله توكلنا على الله.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء فما دمت في طريق سفر فأنت تتعرض الى نفحات رحمته.

اللهم انت الصاحب في السفر اللهم انت الحبيب في السفر اللهم وفقني لمافيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري يارب العالمين رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم قر عيني بعودتهم اللهم ابعد عنهم وعثاء السفر وكأبة المنظر وسؤ المنقلب اللهم احفظ جميعا تقبل الله طاعتكم.

سبحان الذي سخر لنا هذا دعاء السفر

إذا أرد شخص السفر فعليه أن يردد دعاء السفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).