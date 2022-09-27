عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء السفر .. ردده تكن في حفظ الله ومن الغانمين

صدى البلد

دعاء السفر .. يبحث كثير من الناس عن دعاء السفر حيغ يتجه كثير منهم إلى السفر لطلب الرزق، ولكن هو قطعة من العذاب، حيث يفارق المسافر أهله وماله وولده، ويودع أوطانه ومكان نشأته، كما أن للسفر تأثير على البدن بالأجهاد والمشقة، لذلك يستحب للمسافر أن يقول دعاء السفر ليحفظه الله ويوسع رزقه .. وسنقدمه لكم فيما يأتى.

 

دعاء السفر.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه ينبغي على الإنسان إذا كان على  سفر أن يردد دعاء السفر.

 

وأشار علي جمعة، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

 

وأضاف على جمعة، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

دعاء السفر

دعاء السفر

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، و الخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.
اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم احفظني بحفظك يا أرحم الرحمين اللهم ارحم ضعفي وتولني ولاتكلني الى نفسي طرفة عين.
اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وشمالي لا اله الا الله توكلنا على الله.
رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
اللهم احفظني واصرف عني كل سوء فما دمت في طريق سفر فأنت تتعرض الى نفحات رحمته.
اللهم انت الصاحب في السفر اللهم انت الحبيب في السفر اللهم وفقني لمافيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري يارب العالمين رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
اللهم قر عيني بعودتهم اللهم ابعد عنهم وعثاء السفر وكأبة المنظر وسؤ المنقلب اللهم احفظ جميعا تقبل الله طاعتكم.

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح .. احرص عليه بعد صلاة الفجر

دعاء واجه به النبي غلاء الأسعار والظروف الصعبة.. علي جمعة يكشف عنه

سبحان الذي سخر لنا هذا دعاء السفر

 

إذا أرد شخص السفر فعليه أن يردد دعاء السفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط عالميا.. وخام برنت عند 84 دولاراً

زوجي يعاقب أبناءه بتجريدهم من ملابسهم وطردهم إلى الشارع عراة.. الأزهر يرد

تأهب بالسويد والدنمارك.. تحذير من تسرب الغاز من خط نورد ستريم 1

طباعة قوائم الطلاب وتعليقها بالفصول استعدادا لبدء الدراسة أول اكتوبر

إخلاء إجباري.. قرار سعودي عاجل بشأن رعايا المملكة في ولاية فلوريدا الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش مايوه.. ضرة بوسي بالعباية وبدون مكياج تثير السوشيال ميديا

أنيقة.. شمس الكويتية بفستان يبرز جمالها وأنوثتها| شاهد

على الريق.. 3 مشروبات خارقة تحول جسمك إلى آلة حرق

امتنع عن التدريب.. حكاية لاعب يحلم بالانضمام للأهلي رغم رفض ناديه.. تفاصيل

فيديو

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

تفاصيل الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية وموعد طرحه|فيديو جراف

سوري ومش مرتبط.. المعلومات الأولى حول الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ