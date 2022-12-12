ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

تحتوي الخضروات الورقية على كميات عالية من فيتامين سي، وحمض الفوليك، والألياف، والحديد، والمنجنيز.

الجرجير غني أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، المحتوى الغذائي للجرجير يجعله اختيارًا جيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين نظامهم الغذائي.

يمكنك تناول الجرجير كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والسندويشات والشوربات واللفائف، إذا كنت لا تحب طعم الجرجير، فحاول إضافة بعض عصير الليمون لجعل طعمه أفضل.

فوائد الجرجير

1. مليء بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وهي مفيدة بشكل خاص للبشرة، لكن هذا ليس كل شيء، تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في حمايتنا من أمراض مثل السرطان وهي ضرورية للحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا، لذلك في المرة القادمة التي تبحث فيها عن وجبة خفيفة صحية، احصل على حفنة من أوراق الجرجير وأضفها إلى سلطتك.

2. له خصائص مضادة للالتهابات

الجرجير فعال جدًا في تقليل الالتهاب.

يحتوي الجرجير على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، هذا لا يحافظ على عمل جسمك في ذروته فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في وقف ظهور أمراض مثل التهاب المفاصل وانزعاج المفاصل.

3. يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فإن الجرجير هو بطل خارق يساعد في الحفاظ على الشرايين نظيفة ويعمل بشكل جيد، مما يحافظ على صحة وسعادة قلبك، يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.