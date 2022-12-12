عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية أكل اللحوم الحمراء الصحيحة.. أضرار لا تعلمها تصيبك

صدى البلد

ينصح بتناول قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون وأن يتم طهيها بطريقة صحية كالسلق أو الشوي دون التعرض بشكل مباشر للنارلأن ذلك يكون مواد مسرطنة.


 

لذا قدم الدكتور ماجد زيتون،خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اضرار تناول اللحومالحمراء.


 

أضرار اللحوم الحمراء..

1)ينصح بالاعتدال في تناول اللحوم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة

ربطت الدراسات ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعيةالدموية

2)نقص في الألياف

إحدى نتائج تناول الكثير من اللحوم هو أنك على الأرجح تأكل أطعمة أخرى أقل ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة، نتيجةلذلك قد تجد نفسك تشعر بالانتفاخ أو تعاني من إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم

3)الجفاف

من الأثار الجانبية للبروتين الموجود في نظام غذائي غني باللحوم أنه يمكن أن يأخذ الكثير من ماء الجسم لمعالجته مما يجعلك تعاني منالجفاف

4)الشعور بالتعب

كل الطاقة اللازمة لهضم وجبة غنية باللحوم يمكن أن يكون لها أعراض إضافية تجعلك تشعر بالخمول أو الضباب أو النعاس بعد الأكل

5)اللحوم الحمراء بها مستويات عالية من الدهون المشبعة يرتبط استهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة بأمراض القلب


 

إزاي تاكلها صح؟

1)يحتاج الشخص الصحيح بوزن 70 كجم استهلاك 70 جرامًا من البروتين بشكل يومي وترتفع النسبة في حالة ممارسة الرياضة فقدتصل إلى 1.6 جرام لكل كجم من الوزن

2 شرب الكثير من الماء أثناء اليوم لعدم الإصابة بالامساك

3)تناول الخضروات الخضراء بجانب اللحوم، مثل: البقدونس لتجنب عسر الهضم والانتفاخ

4)الابتعاد عن المشروبات الغازية خاصة أثناء تناول الوجبات

5)عدم الإكثار من تناول الدهون الحيوانية

6)تناول المشروبات الساخنة، مثل: اليانسون والشاي الأخضر والبابونج لاحتواءها على مضادات أكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

ترشيحاتنا

أسعار السلع.. رسالة شديدة اللهجة من مساعد التموين لتجار التجزئة

7 ملوك من الفراعنة تنافسوا للسيطرة على العالم.. أحداث مثيرة لأول مرة

100 يوم على رمضان 2023.. اللهم بلغنا الشهر الكريم الفضيل

بعد مشاركته فى مباراة الاتحاد.. ماذا قال نبيل الحلفاوى عن حسين الشحات؟

هل يعاني من الاكتئاب؟.. رسالة غامضة لـ رونالدو بعد توديع كأس العالم

اللقطات الأولى لحريق لنش في الميناء السياحي بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية أكل اللحوم الحمراء الصحيحة.. أضرار لا تعلمها تصيبك

دراسة: النساء أمهر من الرجال في قيادة السيارات

مش كله فوائد.. تناول الفلفل الحار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض

صدمة ورعب.. صياد يتفاجأ بتمساح بدلا من السمك بترعة شربين| تفاصيل

فيديو

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

تخلص من والديه وشقيقه .. مفاجآت وراء واقعة كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ