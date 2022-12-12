كيفية أكل اللحوم الحمراء الصحيحة.. أضرار لا تعلمها تصيبك

ينصح بتناول قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون وأن يتم طهيها بطريقة صحية كالسلق أو الشوي دون التعرض بشكل مباشر للنارلأن ذلك يكون مواد مسرطنة.





لذا قدم الدكتور ماجد زيتون،خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اضرار تناول اللحومالحمراء.





أضرار اللحوم الحمراء..

1)ينصح بالاعتدال في تناول اللحوم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة

ربطت الدراسات ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعيةالدموية

2)نقص في الألياف

إحدى نتائج تناول الكثير من اللحوم هو أنك على الأرجح تأكل أطعمة أخرى أقل ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة، نتيجةلذلك قد تجد نفسك تشعر بالانتفاخ أو تعاني من إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم

3)الجفاف

من الأثار الجانبية للبروتين الموجود في نظام غذائي غني باللحوم أنه يمكن أن يأخذ الكثير من ماء الجسم لمعالجته مما يجعلك تعاني منالجفاف

4)الشعور بالتعب

كل الطاقة اللازمة لهضم وجبة غنية باللحوم يمكن أن يكون لها أعراض إضافية تجعلك تشعر بالخمول أو الضباب أو النعاس بعد الأكل

5)اللحوم الحمراء بها مستويات عالية من الدهون المشبعة يرتبط استهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة بأمراض القلب





إزاي تاكلها صح؟

1)يحتاج الشخص الصحيح بوزن 70 كجم استهلاك 70 جرامًا من البروتين بشكل يومي وترتفع النسبة في حالة ممارسة الرياضة فقدتصل إلى 1.6 جرام لكل كجم من الوزن

2 شرب الكثير من الماء أثناء اليوم لعدم الإصابة بالامساك

3)تناول الخضروات الخضراء بجانب اللحوم، مثل: البقدونس لتجنب عسر الهضم والانتفاخ

4)الابتعاد عن المشروبات الغازية خاصة أثناء تناول الوجبات

5)عدم الإكثار من تناول الدهون الحيوانية

6)تناول المشروبات الساخنة، مثل: اليانسون والشاي الأخضر والبابونج لاحتواءها على مضادات أكسدة