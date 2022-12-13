أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

يعد التوازن الصحيح للكربوهيدرات والدهون والبروتينات والماء والأملاح والفيتامينات والألياف القابلة للذوبان أمر حيوي لتجنب عسر الهضم.

إذا كنت تفتقر إلى أي من هذه المكونات، فمن المحتمل أن تعاني من عسر الهضم.

إليك أبرز الأطعمة التي تعمل على التسبب في عسر الهضم وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.



1. الأطعمة المقلية



يمكن للأطعمة المقلية أن تتحرك بسرعة كبيرة في جسمك دون هضم، مما يسبب الإسهال، أو البقاء في الجهاز الهضمي لفترة طويلة، مما يسبب الشبع والانتفاخ.

يجب تجنب الأطعمة المقلية إذا كنت تعاني من الإسهال أو الإمساك لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

2. منتجات الألبان



قد يصعب هضم منتجات الألبان ، وخاصة الحليب ومنتجات الألبان ، بسبب احتوائها على سكر اللاكتوز. يمكن أن يؤدي عدم تحمل اللاكتوز إلى الغازات والانتفاخ عندما لا يتم هضمه بشكل صحيح. يمكن أن يسبب الإفراط في استهلاك اللاكتوز الإسهال.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، فاللبن والجبن الصلب لا يحتويان على اللاكتوز ، أو يمكنك تجربة الحليب الخالي من اللاكتوز.

3. الأطعمة الحمضية



الفواكه الحمضية ، مثل الليمون والليمون والبرتقال والجريب فروت ، حمضية ويمكن أن تهيج بطانات المعدة ، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. تجنب الأطعمة الحمضية عندما يكون لديك اضطراب في المعدة.



4. الأطعمة الحارة



عند الشعور بالغثيان والقيء والإسهال، يجب تجنب الخيارات الغذائية التي تحفز الجهاز الهضمي. الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب عسر الهضم بالنسبة للبعض ، ولكن ليس للآخرين. تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، واختر الأطعمة الخفيفة عندما تكون لديك مشاكل في الجهاز الهضمي.