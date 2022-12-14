انهيار سعر الذهب في مصر عيار 21.. والصحة العالمية تنصح بتلقي اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا وكورونا..أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة و نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

صور الرئيس السيسي تزين شوارع واشنطن

رفعت الجالية المصرية بـ واشنطن، صورًا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله لـ مقر إقامته بأمريكا.

وتزينت الشوارع بصور الرئيس لحظة الوصول، وكان الجميع فى حالة فرح.

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن



كشف نادى نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، عن تفاصيل جديدة بشأن أسعار الذهب، وخاصة عيار 21.

وأضاف “نجيب”، في تصريحات تليفزيونية، أن الذهب معدن حساس ودولي، ويتأثر بجميع الأحداث الدولية، والأحداث السياسية لكل دولة على حدة.

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن «النظام الإيراني يعتمد أسلوب الترهيب وإرهاب الناس وتخويفهم، بنموذج الإعدامات الصارخة والمؤلمة والمعادية للإنسان وكرامته وحريته».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، أن «التمرد في إيران مازال مستمرًا وقائمًا»، منوهًا إلى أن وتيرة العنف تزداد في بعض المناطق.



الجائحة مستمرة.. الصحة العالمية تنصح بتلقي اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا وكورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن المنظمة تتابع في الوقت الراهن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية كالإنفلونزا وكورونا والمخلوي التنفسي، إضافة إلى فيروس جدري القردة «إمبوكس».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن كورونا مازال جائحة مستمرة، مشددة على أهمية اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.



شريف منير يبكي بعد عرض مشهد وفاة صلاح عبد الله بـ"إيجار قديم"

لم يتمالك الفنان شريف منير مشاعره أثناء عرض مشهد وفاة صلاح عبد الله في مسلسل إيجار قديم أثناء استضافته في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON برفقة أبطال وصناع العمل وإنهار باكيا قائلاً : " السر في صعوبة أداء المشهد ده هو استرجاعي ألم فراق أحب الناس لقلبي زي أمي، وصادف إنه كان يوم وفاة حبيبي النجم هشام سليم، بجد كان يوم صعب جدا.

تابع في لقاء " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"إفتكرت حاجات كتيرة زي ابويا وامي وأنا كنت بمر بظروف وحشة في الوقت ده وكان المشهد في أعقاب معرفتي بخبر وفاة هشام سليم وكل ده تعبتني وتخيلت أن صلاح عبد الله ممكن يكون في الموقف ده عشان كده بكيت .

متحدث وزارة الخارجية: الدولة المصرية ثابتة ومستقرة في الوقت الراهن| فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، إن الدولة المصرية في الوقت الراهن ثابتة ، ومستقرة ، وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي ، والاجتماعي ، وهو الذي رسخ دورها على مستوى الدولي .

وتابع السفير أحمد أبو زيد ، خلال لقائه لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولية المصرية أصبحت أكثر قدرة على التعبير عن نفسها ومالحها مع شركائها ، ومع الأطراف التي تتعامل بندية ، متابعا : " مبدأ أساسي في سياسية مصر الخارجية هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى " .

بشرى سارة.. تيسيرات جديدة في قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. فيديو



أكد الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه تم إلغاء تصديق جميع الأوراق الخاصة المتعلقة باستيراد السيارات من المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع القنصلية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توفر على المواطنين العديد من الأموال الطائلة بالإضافة إلى الوقت في سرعة الحصول على السيارة.

حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج صفوف النقل والثانوية العامة.. فيديو

كشف الكاتب رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج الدراسي في الفصل الدراسي الأول في امتحانات صفوف النقل والثانوية العامة.

وأضاف رفعت فياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد إلغاء أي جزء من المقرر لـ المناهج الدراسي في النصف الأول من العام الدراسي الحالي في صفوف النقل والثانوية العامة.

رسميا.. تعرف على موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023

كشف الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023.

وأضاف “فياض”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لـ أولى وثانية ثانوية عامة والطالب الذي لم يحصل على التابلت حتى 15 ديسمبر يمتحن ورقيا، ومن حصل يمتحن إلكترونيا.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. تفاصيل جديدة تتعلق بالرعايا الأجانب

كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف رامي يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون فى إطار التوافق مع بعض المتطلبات الدولية فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية.

مساعد سابق لوزير الخارجية: أمريكا تدعم أفريقيا بـ55 مليار دولار.. فيديو

أكد السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعرض مبادرات ضخمة جدًا لدعم إفريقيا خلال القمة الأمريكية الإفريقية منها دعم القارة بـ55 مليار دولار على 3 سنوات.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لنهاية الأسبوع.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن البلاد مستمرة في الأجواء المستقرة على مدار الأسبوع، حيث سيستمر حتى مطلع الأسبوع مقبل.



