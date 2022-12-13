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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف نادى نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، عن تفاصيل جديدة بشأن أسعار الذهب، وخاصة عيار 21.

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تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21


وأضاف “نجيب”، في تصريحات تليفزيونية، أن الذهب معدن حساس ودولي، ويتأثر بجميع الأحداث الدولية، والأحداث السياسية لكل دولة على حدة.
وتابع السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن هناك هبوطا في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21، مستدركا أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار، وأنصح المواطنين بوضع الأموال في شرائه، وهو قابل للزيادة على مدار السنين.
وأكمل نادى نجيب السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب الذهب اليوم في مصر عيار 21 وصل للبيع 1,640 وللشراء 1,660 جنيها، لافتا إلى أن كل من وضع أمواله في الذهب كسب، ولم يخسر.

أسعار الذهب

فيما وصلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022 كما يلي: 
الذهب عيار 24 
عيار 24 للبيع 1,874 شراء 1,897 جنيها.
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739 جنيها.
الذهب عيار 21
عيار 21 للبيع 1,640 شراء 1,660 جنيها.
الذهب عيار 18
عيار 18 للبيع 1,406 شراء 1,423 جنيها.
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,093 شراء 1,107 جنيها.
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 937 شراء 949 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في مصر
سعر أونصة الذهب
الاونصة - بيع 58,290 جنيها - شراء 59,001 جنيها.
 

الجنيه الذهب


الجنيه الذهب - بيع 13,120 جنيها - شراء 13,280 جنيها.
سعر كيلو الذهب
الكيلو - بيع 1,874,286 جنيها - شراء 1,897,143 جنيها.
 

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الذهب اسعار الذهب

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