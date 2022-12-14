الأهلي يرسل الميزانية إلى الجهة الإدارية

عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



واستهل المجلس الجلسة بدراسة الخطاب الوارد للنادي من اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجهة الإدارية الخاص بالجمعية العمومية العادية للنادي، التي جرت مؤخرًا، والذي أشار إلى أن مجلس الإدارة هو المفوض في اختصاصات الجمعية العمومية.

وعلى ضوء هذا الخطاب قرر مجلس إدارة الأهلي إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.