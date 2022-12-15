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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات.. سعر أصغر سيارة أوتوماتيك في السعودية | تفاصيل

صدى البلد

تهوى البنات امتلاك وقيادة السيارات صغيرة الحجم خاصة حديثي العهد في تعلم القيادة، وذلك نظرا لمرونتها الكبيرة في الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة بسبب خفتها، ومن بين أبرز هذه السيارات في السوق السعودي فيات 500 موديل 2022.

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فيات 500 موديل 2022 

مواصفات فيات 500 موديل 2022

تتوفر السيارة فيات 500 موديل 2022 بمحرك سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 105 حصانا، و 131 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية.

فيات 500 موديل 2022 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة فيات 500 موديل 2022 نحو 182 كيلومتر في الساعة، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر امامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 35 لتر، ويصل معدل استهلاكها من الوقود نحو 18.6 كم/لتر

فيات 500 موديل 2022 

جاءت السيارة فيات 500 موديل 2022 من الداخل بشاشة معلومات والترفيه بقياس 7 بوصة ومزودة بنظام ملاحة، ونظام صوت راقي من تطوير شركة بيتس للصوتيات مع 9 مكبرات صوت بقوة 500 واط، وتتمتع بمقدمة نحيفه تضم حزمة ضوئية دائرية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية اسفل الصادم الأمامي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية.

فيات 500 موديل 2022 

أسعار السيارة أسعار فيات 500 موديل 2022 في السعودية

يبلغ سعر السيارة فيات 500 موديل 2022 في السعودية نحو 84,993 ريال سعودي.

فيات 500 موديل 2022 فيات 500 أوتوماتيك فيات السعودية

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