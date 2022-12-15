عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر لسان إفريقيا بواشنطن.. والإدارة الأمريكية تعود للقارة بعد غياب ثماني سنوات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جو بايدن

شاركت مصر بتفاعل قوي خلال أعمال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن تختتم فعاليات تلك القمة اليوم، وشارك بها أكثر من 50 قائدًا وزعيمًا إفريقيًا يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ناقشت القمة "الأمريكية – الإفريقية" عددا من القضايا التي تتعلق بأزمات عانت منها القارة السمراء، وكان أبرزها "الفقر، ونقص الغذاء، وأزمة الطاقة، والأوبئة، والمياه"، وموضوعات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي.

لقاءات على هامش القمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدد من اللقاءات السياسية على هامش فعاليات القمة، ولا سيما أنه التقى أمس الأربعاء، مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكان ذلك داخل مقر إقامته بواشنطن.  

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وقال المتحدث الرسمي إن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، والتي تأتى في إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وخلال تلك القمة، تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وإدارته بالاعتراف بأفريقيا كلاعب جيوسياسي رئيسي في الساحة الدولية، معلناً مساندة الولايات المتحدة للاتحاد الأفريقي المكون من 55 دولة للانضمام إلى مجموعة الدول العشرين كعضو دائم.

txt

قمة أمريكا إفريقيا.. ما المكاسب المتوقعة من انضمام دول القارة لمجموعة العشرين

txt

بايدن: أدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام لمجموعة العشرين

txt

21 مليار دولار لمساعدة القارة.. بايدن يعلن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

ووقع الرئيس بايدن خلال القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة في واشنطن، مذكرة تفاهم تاريخية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية، وقال إنها ستكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بإجمالي 3.4 تريليون دولار، وتفتح المجال لفرص جديدة في التجارة والاستثمار، والتقريب بين الولايات المتحدة وأفريقيا أكثر من أي وقت مضى.

تقليل تواجد الجانب الصيني

في ذلك الصدد، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الافريقية، إن القمة الأمريكية الإفريقية الثانية تم انعقادها بعد ثماني سنوات، وهذا يؤكد رغبة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في تقليل تواجد الجانب الصيني داخل القارة الإفريقية، وأيضًا كان ذلك بسبب ملاحظتهم أن جميع الدول الإفريقية اتخذت جانبا محايدا تجاه الدولة الروسية، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت غائبة عن القارة الإفريقية لفترة طويلة، لأن هناك ثماني سنوات بين القمتين وهذا الوقت ليس قليلا، وهذه الفترة كان بها شبه إهمال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقارة السمراء في ظل فترة الرئيس الأمريكي السابق ترامب. 

مصر المتحدث باسم القارة الإفريقية

أكدت منى عمر – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القمة "الأمريكية – الإفريقية الثانية " لها أهمية كبرى، وأتمنى أن يكون بها مصداقية كبيرة ويتم تنفيذ الوعود التي اتخذت بها من قبل الجانب الأمريكي، وألا يكون مصير تلك الوعود مثل السابق، فإن المبلغ التي تم طرحه في بداية القمة لا نستطيع أن نقول إنه جيد لأنه 50 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، فهذا يعد مبلغا ضعيفا، ولكن في ختام تلك القمة بدأت الثمار تطرح عندما وقع الرئيس الأمريكي على مذكرة تفاهم تاريخية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية، بإجمالي 3.4 تريليون دولار، فها الرقم كبير للغاية وتلك المنطقة سوف تساعد في رفع معدل النمو الاقتصادي للقارة السمراء. 

 

txt

بـ3.5 تريليون دولار.. إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية

txt

مهدي عفيفي عن القمة الأمريكية الأفريقية.. علامة مضيئة وأكدت قوة الدور المصري|حوار


وأضافت، أن الدولة المصرية منذ فترة طويلة، وبالأخص بعد تولي الدولة المصرية رئاسة الاتحاد الإفريقي، ونحن نعتبر أنفسنا بمثابة المتحدث باسم القارة الإفريقية، والرئيس السيسي كان حريصا في كل المحافل الرئيسية الأخرى على أنه يتحدث عن الهموم والقضايا الإفريقية، وكانت تلك الموضوعات في الغذاء والمناخ والتنمية والموضوعات الأساسية التي تعد أبرز هموم القارة السمراء، وفي خلال هذه القمة أيضًا استمر الرئيس السيسي على نفس النمط، وكلمته ولقاءاته مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي تناولت جميع القضايا التي شغلت القارة السمراء على مدار الثماني سنوات الماضية، وحث على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل إيجابي في القضايا التي تحتاجها القارة.

ماذا تحتاج القارة الأفريقية؟ 

 واختتمت السفيرة منى عمر بأن مصر حجر أساس ومحور هام جدًا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك حرص من الجانبين لتوطيد العلاقات السياسية، ومن وجهة النظر الشخصية فإن القارة الأفريقية لم تعد تحتاج إلى معونات أمريكية تكبلها الكثير من الهموم، فكل الدول الأفريقية أصبحت ترفض نهج المعونات التي تؤثر على اتخاذ القرار، ولكن ما تحتاجه القارة هو ضخ الاستثمارات، وهذا ما حدث بالفعل في القمة من خلال توقيع مذكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين القارة السمراء والولايات المتحدة الأمريكية.

القمة الأمريكية الإفريقية واشنطن عبد الفتاح السيسي جو بايدن إفريقيا مجموعة العشرين الاتحاد الافريقي منطقة تجارة حرة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

موضوعات متعلقة

الشركات الأمريكية والإفريقية تبرم صفقات جديدة بأكثر من 15مليار دولار خلال قمة واشنطن

السيسي يلتقى بـ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش القمة الأمريكية الأفريقية

مهدي عفيفي عن القمة الأمريكية الأفريقية.. علامة مضيئة وأكدت قوة الدور المصري|حوار

21 مليار دولار لمساعدة القارة.. بايدن يعلن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

برلماني : مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية الأمريكية يكشف محورية الدور المصري

ترشيحاتنا

خالد ميري: المشاركة المصرية بالقمة الأفريقية الأمريكية ناجحة وتعبر عن دورها الريادي..فيديو

خالد ميري: مظاهرة حب غير مسبوقة من الجالية المصرية في أمريكا لـ الرئيس

خالد ميري: أمريكا عليها تنفيذ وعودها والوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية.. فيديو

في أتوبيس رحلة.. مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن بدايته في الغناء.. فيديو

من واشنطن| أبو العينين أمام قادة الولايات المتحدة وإفريقيا: مبادرات السيسي ستحدث نقله استثمارية وحضارية لـ القارة السمراء.. وأمريكا يجب أن تتعامل معها كوطن جديد للطاقة ووجهة آمنة وموثوقة للاستثمار

القاضية.. المشدد 5 سنوات لمتهمين سببا عاهة مستديمة بمكان حساس لصاحب محل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

فستان زفاف مميز.. إطلالة لافتة لـ شقيقة علي ربيع في فرحها | شاهد

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

طريقة تحضير شوربة الكريمة زي المطاعم

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ