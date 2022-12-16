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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وتألقت سلمى أبو ضيف، مرتدية فستانا طويلا ومختلفا باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجريء. 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمى أبو ضيف، في المكياج على الألوان الذهبية والخضراء اللامعة لتتناسب مع ظهورها المميز، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

 

كما اختارت سلمى أبو ضيف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

 

وإليكم صور سلمى أبو ضيف 

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