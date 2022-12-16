فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سلمى أبو ضيف، مرتدية فستانا طويلا ومختلفا باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجريء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمى أبو ضيف، في المكياج على الألوان الذهبية والخضراء اللامعة لتتناسب مع ظهورها المميز، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور سلمى أبو ضيف