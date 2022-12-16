فيديو يبكي.. طلاب تربية الزقازيق يقيمون ممرا شرفيا لأحد الدكاترة

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، فيديو لتكريم أحد دكاتره كلية التربية جامعة الزقازيق وهو الدكتور على عبد المنعم حسين وقاموا بعمل ممر شرفى تكريما له .

تكريم دكتور بجامعة الزقازيق

قام طلاب كلية التربية بجامعة الزقاريق ، بنشر فيديو تكريم لدكتور بكلية التربية جامعة القاهرة معلقين عليه " "أى حد حضر الامتحان وكتب اسمه على الورقه ناجح الدنيا صعبه انا مش جاى أزايد عليك انا يهمنى مصلحتك عاوزك مش مجبر عبر بطريقتك وأسلوبك فى ورقه الاجابه ومتشيلش هم حاجه "

تكريم طلاب لدكتور بجامعة الزقازيق

ممرا شرفيا لدكتور بجامعة الزقازيق

الدكتور على عبد المنعم حسين مع طلابه



و تابعوا “ دا كلام دكتور على عبد المنعم حسين فى امتحان ماده استراتيجيات التعليم والتثقيف الصحي معاهد تمريض وعلوم اعاقه تربيه جامعه الزقازيق ، اتفقوا على حب الشخصيه اللى تستاهل كل التقدير والاحترام بجد اسلوب كويس فالمحاضرات وزوقه معانا حقيقى شكرا لحضرتك عندما تُعطى شهاده التدريس الجامعى للى يستاهلها بجد ”

رد الدكتور على عبد المنعم

علق الدكتور على عبد المنعم بكلية التربية جامعة الزقازيق ، على الفيديو المنتشر قائلا “ كلمات الشكر وعبارات الثناء من عميق قلبى لكل من كرمنى بمروره العطر وتعليقاته الطيبة لكل من تفضل على بكرمه وعظيم قدره ومقامه من أساتذة وعلماء أجلاء وأصدقاء وطلاب ”

وتابع “ شكرا لكم ملء الأفواه والحناجر شكرا جزيلا لكل من راسلني عبر الفيس بوك والواتس والتليجرام والهاتف الخاص وكل من شاركنى هذا التكريم فالتكريم لكم والتقدير لحضراتكم جميعا والله أسأل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول إنه ولى ذلك والقادر عليه .”

تعليق الدكتور على عبد المنعم

تعليقات الطلاب

تفاعل عدد كبير من الطلاب على الفيديو وكتبت طالبة “ وبنات تربيه طفوله تشهد ب كدا كمان دكتور بيتقي الله ف شغله وبيعاملنا كأننا اولاده وعمره ما صعبها علينا بالعكس كان مسهل الدنيا كفايه ان اغلب الدفعه جايبه امتياز ف مادته ودي نادر لما بتحصل ربنا يبارك ف عمره ويحفظه ودايما من نجاح ل نجاح وتفوق ”

و التانى كتب “ دكتورنا المحترم طبعا مفيش في اخلاقه وادبه فعلا يستاهل كل خير ”