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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 سيارات الأكثر مبيعًا في مصر .. صور

10 سيارات هم الاكثر
10 سيارات هم الاكثر مبيعًا في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من الاصدرات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية مختلفة لابزر صانعي السيارات حوا العالم، حيث تختلف من ناحية القدرات الفنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية الخارجية سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية.

حصاد 2022 .. أشهر سيارات السيدان في السوق المصري | صور

حصاد 2022| أغلى 10 سيارات في مصر

نيسان صني

10 سيارات هم الاكثر مبيعًا في مصر 

 

ووسط الاصدارات المقدمة محليًا استطاعت السيارة نيسان صني أن تحتل المركز الاول في حجم السيارات الاكثر مبيعًا في مصر، بعد ان بلغت نسبة مبيعاتها نحو 14 الف و 816 سيارة خلال الفترة من بداية يناير حتى شهر اكتوبر.

شيري اريزو 5 

وجاءت في المركز الثاني النسخة شيري اريزو 5 والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث بلغت حجم مبيعاتها نحو 5 الاف و 820 سيارة خلال تلك الفترة، وتعتبر تلك النسخة واحدة من السيارات الاكثر مبيعاً من فئة السيدان التي يقدمها الصانع الصيني، فدعمت بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، متصل بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، وأوتوماتيكي للفئات الأخرى.

فيات تيبو 

واحتلت شركة فيات الايطالية المركز الثالث عبر نسختها الشهيرة "تيبو" بعد أن بلغت مبيعاتها منذ بداية يناير حتى اكتوبر 2022 نحو 5 الاف و 508 سيارة، وتمتلك هذه النسخة نوعين من التصميمات الخارجية الاول سيدان والاخر من فئة الهاتشباك، مع محرك 1600 سي سي بقوة قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شيري تيجو 3

وفي المركز الرابع جاءت السيارة الصينية شيري تيجو 3، بعد أن حققت مبيعات قدرها 5 الاف و 186 سيارة، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، والتي تعتمد على محرك 1600 سي سي، مع تقديمها بالسوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 سوزوكي سويفت ديزاير 

وخامسًا فالترتيب جاءت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير بعد أن باعت 5 الاف و 178 سيارة، لتعقبها في المركز السادس السيارة الشيرة والتي تنتمي لعائلة السيدان تويوتا كورولا بنسبة مبيعات بلغت 4 الاف و 801 سيارة.

 بي واي دي F3 

وحققت السيارة الصينية بي واي دي F3 المركز السابع بعدد 4 الاف و 445 سيارة، حيث تعتمد تلك النسخة على فئتين من التجهيزات الاولى مانيوال خماسية السرعات والاخرى أوتوماتيكية النقلات جميعهم بتقنية الجر الامامي.

 ام جي 5 

واحتلت السيارة ام جي 5 المركز الثامن من حجم المبيعات والتي قدرت بـ 4 الاف و 350 سيارة، وتعد واحدة من ابرز سيارات MG من فئة السيدان، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات مع محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي.

 كيا سبورتاج

وحصلت السيارة كيا سبورتاج والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، على المركز التاسع في الترتيب، بعد ان بلغ عدد مبيعتها نحو 3 الاف و 762 سيارة، بينما جاءت السيارة سوزوكي سويفت في المرتبة العاشرة بعدد 3 الاف و 417 سيارة.

سوزوكي سويفت
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