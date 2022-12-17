خفيف الظل.. علا رشدي تستعيد ذكريات مسلسل المطعم تشي توتو مع الراحل سمير غانم

تذكرت الفنانة علا رشدي الراحل سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت علا رشدي صورة برفقة الراحل سمير غانم و علقت قائلة : قعدت كتير ادور علي صورتي انا و سمورة… حبيبي كان صديقي و بنتكلم من حين لأخر …. قابلته في مسلسل شي توتو كان معاه الفنان فاروق الفيشاوي الله يرحمهما و كان مسلسل كوميدي خفيف عن اتنين فتحوا مطعم ايطالي اسمه شي توتو.. 😅 طبعا كمية الضحك اللي كنا بنضحكه و الارتجال السلس خفيف الظل كان بيموتني… و انا حست ببوند كإنه والدي، عمي، حد اعرفه من زمان و بدءت الصداقة! حبيبي الله يرحمك و تكون مرتاح انت و الاستاذه دلال و مبسوطين فوق و فاخورين ببناتكم الجمال الجدعيين





ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدي، دفاعها عن مهرجان الجونة، خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط، لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية، وهو يدعو إلى حب السينما والفن، إلى جانب وجود بعض الورش الفنية والتي تساهم فى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلاما عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث يرى محبو السينما هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو التسجيلية أو القصيرة".