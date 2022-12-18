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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحفة جديدة من شاومي ستقلب موازين سوق الهواتف الذكية.. ولماذا حظر إيلون ماسك حسابات صحفيين في تويتر وأعادها؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلس


تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة OPPO Find X6 والتي ستصدر رسميا بداية العام المقبل 2023 ، حيث ستحصل الهواتف على إمكانات جبارة تجعلها تتنافس مع أفضل هواتف سامسونج و شاومي ووان بلس.  

 

تحفة جديدة من شاومي ستقلب موازين سوق الهواتف الذكية.. مواصفات


يبدو أن شركة شاومي الصينية ستحدث ضج كبيرة في أسواق الهواتف الذكية بالإعلان عن هواتف Redmi K60 الرائدة والتي تعد واحدة من أفضل هواتف الألعاب التي يتم إطلاقها بسعر مناسب، حيث ستضم الهواتف عددا من المواصفات الأسطورية.

 

وان بلس تكشف صور OnePlus 11 .. سعر ومواصفات


كشفت شركة وان بلس الصينية عن أول صور رسمية لهاتفها القادم OnePlus 11 من الفئة الرائدة، والمقرر أن ينطلق في الربع الأول من العام المقبل 2023، حيث سينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد رائدة في 2023 .

 

لماذا حظر إيلون ماسك حسابات صحفيين في تويتر وأعادهم مرة أخرى؟


قرر مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، أول أمس، حظر عدد من الصحفيين البارزين في خطوة أثارت غضب الكثيرين وأثارت ضده اتهامات بالمصادرة على حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي زعم فيه إطلاق “حرية كاملة” للرأي على منصة تويتر.


لتجنب تسريب بياناتك.. احذف حساباتك القديمة بهذه الطريقة


يشترك الكثير من المستخدمين في العديد من الخدمات والتطبيقات بحسابات متعددة، ومع مرور الوقت يقوموا بالاستغناء عن استخدامها، إلا أن هذه الحسابات الكثيرة التي تضم بيانات شخصية مهمة وتفاصيل الهوية وأرقام بطاقات الائتمان، تكون عرضة دائما للخطر إذا تم تركها.


أندرويد أو ويندوز.. خطوات بسيطة لاستخدام FaceTime لمكالمات الفيديو


لطالما كان تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime هو تطبيقا مخصصا لهواتف آيفون لسنوات طويلة، ولكن منذ العام الماضي قررت شركة آبل لإتاحته لعدد أكبر من المستخدمين، ومنحت مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز إمكانية استخدامه.


خطوة بخطوة.. كيف تحذف ذاكرة التخزين المؤقت في Google Drive

 

مثل معظم التطبيقات ومواقع الويب، يحتوي جوجل درايف Google Drive على ذاكرة تخزين مؤقت للبيانات، التي يستخدمها لتحميل المعلومات التي وصلت إليها مؤخرا بسرعة، فإذا كنت تستخدمه كثيرا فمن المحتمل أن يتضخم حجم ذاكرة التخزين المؤقت هذه حتى تبدأ في استنزاف مساحة التخزين الخاصة بجهازك.

 

 

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