وان بلس تكشف صور OnePlus 11 .. سعر ومواصفات

أسطورة الأندرويد القادمة

كشفت شركة وان بلس الصينية عن أول صور رسمية لهاتفها القادم OnePlus 11 من الفئة الرائدة، والمقرر أن ينطلق في الربع الأول من العام المقبل 2023، حيث سينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد رائدة في 2023 .

توضح صور OnePlus 11، أنه سيحصل على كاميرا دائرية الشكل في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي بها أربع دوائر، واحدة للفلاش وثلاث للكاميرات، مع علامة Hasselblad التجارية، مع خيارين لونيين هما الأسود والأخضر.

وبحسب موقع Android Police فإن شركة وان بلس واصلت العمل لتحقيق نتائج أفضل على مدار السنوات القليلة الماضية، بفضل الشراكة مع Hasselblad المصنعة للكاميرات، حيث يعد ضبط ألوانها فريدًا إلى حد كبير مقارنة بالهواتف الذكية الحديثة.

هاتف وان بلس OnePlus 11

وسيقدم هاتف وان OnePlus 11 كاميرا أساسية 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة قصيرة عريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية دقة 32 ميجابكسل قادرة على التقاط صور 2x ، مع كاميرا سيلفي دقة 32 ميجابكسل.

هاتف وان بلس OnePlus 11

ويأتي هاتف وان بلس OnePlus 11 بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض + QHD، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية +HDR10، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.

هاتف وان بلس OnePlus 11

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الصينية ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة.

ومن المرجح أن يتم إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 11 في 17 ديسمبر القادم، مع سعر يبدأ من حوالي 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصري، وذلك في الأسواق العالمية فقط، وليس في السوق المصري.