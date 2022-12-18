أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلس

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة OPPO Find X6 والتي ستصدر رسميا بداية العام المقبل 2023 ، حيث ستحصل الهواتف على إمكانات جبارة تجعلها تتنافس مع أفضل هواتف سامسونج و شاومي ووان بلس.

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هواتف OPPO Find X6 ستكون عبارة عن هاتفين وهما OPPO Find X6 للنسخة الأساسية، و Find X6 Pro للنسخة المميزة حيث سيحصل على أفضل ميزات السلسلة مع سعر أعلى.

وستأتي هواتف أوبو OPPO Find X6 بشاشة من نوع OLED، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، مع نوتش صغير على هيئة ثقب في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حواف سميكة نسبيا، وحجم 207 جرام.

وستقدم هواتف أوبو OPPO Find X6 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX890 50MP للنسخة الأساسية، وستدعم الكاميرا الرئيسية تثبيت الصورة البصري وفتحة عدسة f / 1.8، أما هاتف Find X6 Pro فسيحتوي على مستشعر Sony IMX989 1، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل وعدسة بريسكوب 50 ميجابكسل، وستوفر الكاميرا المقربة تقريب بصري 2x أو 3x ، مع فلاش LED.

من المتوقع أن يعمل هاتف Find X6 الأساسي على معالج من نوع Dimensity 9200 SoC من شركة ميديا تيك أما هاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

وستحتوي هواتف أوبو OPPO Find X6 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقدم دعمًا قياسيًا للشحن السريع بقدرة 80 واط، كما ستعمل الهواتف بنظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت ويرColorOS 13.