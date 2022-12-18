ميدو يكشف أخطاء كولر في تعادل الأهلي مع فيوتشر

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، عن تعادل الأهلي مع فيوتشر في الدوري بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لفيوتشر على أداء الفريق طوال الموسم وطريقته الهجومية في المباريات بلا خوف".

وأضاف: "مارسيل كولر أخطأ في الكثير من الأمور خلال مواجهة فيوتشر، بداية من التغييرات في التشكيل وحتى لحظة تسديد قفشة لركلة الجزاء، قفشة مش مركز وغير مُهيئ لتسديد ركلة الجزاء، وبغض النظر عن عدم علم كولر، كان من المفترض أن يتدخل".

وختم حديثه قائلا: "تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي في ظل عدم تحمله للضغوطات لغز كبير".