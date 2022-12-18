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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة أفشة في الأهلي وعرض الباطن السعودي.. فيديو

هاني حتحوت
هاني حتحوت

كشف هاني حتحوت تفاصيل أزمة أفشة لاعب النادي الأهلي مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد التعادل مع فيوتشر في الدوري المصري .

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: علي معلول فضل عدم لعب الكرة والسولية كان في الطريق لتسديدها ولكن عندما رأي أفشة يأخذ الكرة تركها.

وأضاف هاني حتحوت: "في حالة غضب شديدة من أفشة بسبب ضربة الجزاء، بجانب إعلانه عن حزنه بعدم المشاركة، ولكن اللاعب يري أنه حزنه طبيعي.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: “هناك مسئولين من نادي الباطن السعودي في مصر، ولكن حتي الآن لا أحد يعلم سبب وجودهم، هل لضم أفشة أم لخيارات أخرى”. 

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