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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا لمشروع القانون ...

علاوة سنوية وزيادة مرتبات .. ماذا ينتظر عمال مصر في 2023 ؟ ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينتظر أكثر من 20 مليون موظف بـ القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع القانون، وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب، حيث ضمن مشروع القانون العديد من الحقوق والمزايا لهذه الفئة ليلبي مطالبها بنسبة كبيرة.

علاوة دورية سنوية 

 نص مشروع قانون العمل الجديد 2022، على أن يتم زيادة مرتبات العاملين في القطاع 3% من قيمة الاشتراك التأميني، كما وضع القانون علاوة دورية تصرف سنويًا بشكل منتظم على غرار ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن تصرف علاوة دورية للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

مواصلات وتغذية 

أشارت المادة (242 )من مشروع القانون ، إلي أن القطاع الخاص ملزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.

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توفير اسعافات أولية 


وفقا للمادة (241 )من مشروع القانون، على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

تطبيق الحد الأدني للأجور 

ومن ناحية أخري يترقب العاملين بالقطاع الخاص تطبيق الحد الأدني للأجور المقرر له بـ 3000 جنيه، وذلك وفقا لما أعلن عنه المجلس القومي للأجور، ليتم التطبيق في يناير 2023.

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