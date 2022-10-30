الإعلان ثم التنفيذ.. بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بعد زيادة المرتبات

زيادة مرتبات القطاع الخاص..

مساعي متعددة تبذلها الدولة المصرية بقيادتها السياسية للارتقاء بحياة مواطنيها في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم، لتبرهن على كامل انحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.

دعم رئاسي للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار

جاءت الأيام القليلة الماضية حاملة الخير لفئة كبيرة من المواطنين، وذلك بعد اتخاذ عدد م الإجراءات من صناع القرار في مصر تهدف بشكل رئيسي لدعم المواطنين في ظل موجات التضخم الحالية والارتفاع في الاسعار.

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام



زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام .. تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام والخاص، والبداية كانت مع القطاع العام، وذلك عندما جاء الدكتور مصطفى مدبولي بأخبار سارة للمصريين بعد إعلانه عن مجموعة قرارات تهدف بشكل رئيسي لرفع سقف الحماية الاجتماعية أبرزها وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، وعدم رفع اسعار الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام

أيام قليلة مرت على هذه القرارات ليأتي محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، معلنا خلال مشاركته امس في افتتاح وإطلاق المعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الرئيس عبد التفاح السيسي، زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص في القطاع مؤكدا أن هذا يأتي من منطلق دورهم الاجتماعي تجاه المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

زيادة أجور القطاع الخاص وتوجيه التحية من الرئيس السيسي

وبعد إعلان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، زيادة أجور القطاع الخاص قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقطاع الخاص على هذه المبادرة “ زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص” بالتزامن مع القرارات التي قامت الحكومة بإصدارها بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة.

مطالبة برلمانية بضرورة تنفيذ قرار زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

تعيش كافة مؤسسات الدولة المصرية، حالة من التكامل الشديد من اجل التعامل السليم مع كافة القضايا المشتركة، ومن هذا المنطلق تقدم النائب هشام الجاهل عضو البرلمان، عقب الإعلان عن زيادة مرتبات القطاع الخاص، بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مخالفة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.

تعثر شركات القطاع الخاص ومطالبه بتطبيق الحد الأدني للأجور على القطاع الخاص

النائب هشام الجاهل أشار إلى أنه يوجد شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية ، لذلك يكون هناك صعوبة في توفير المرتبات للعمالة مطالبا في هذا الإطار بضرورة تطبيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور على القطاع الخاص بشكل عاجل تحقيقا للعدالة ، وحماية هؤلاء العمال .