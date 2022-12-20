دينا فؤاد تتعاقد على مسلسل توحة مع علا غانم

تعاقدت الفنانة دينا فؤاد على مسلسل «توحة» بطولة الفنانة علا غانم، اذ انتهى صناع العمل من تعاقدهم مع جميع الأدوار الرئيسية للمسلسل، حيث بدأ المخرج محمد النقلي بالتحضيرات الأوليه للعمل.



وتدور أحداث المسلسل حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفعك نحو تحقيق ما قررت بلوغه وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراستك في حياتك العاطفية أو في مجال عملك، فتقابل «توحة» صعوبات في الحياة مادية ومعنوية، من القريب والغريب لكن عليها تذليل تلك العقبات وتخطيها، فمن يدري ما سيكتب لها بالنهاية.

مسلسل «توحة» بطولة الفنانة علا غانم، ايهاب فهمي، دينا فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، دنيا المصري، احمد صيام، عابد عناني، ريم احمد، مي القاضي، جيهان انور، تغريد فهمي، حسام فارس، لبنى عزت، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج محمد النقلي.

يذكر أن المخرج محمد النقلي يواصل بروفات الترابيزة لفريق عمل احدث اعماله التلفزيونية بعنوان «توحة» وهو المسلسل الذي يشهد عودة الفنانة علا غانم للدراما بعد غياب خمس سنوات عن الشاشة الصغيرة. مع علا غانم