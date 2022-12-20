هل ممكن الست تصرف على الراجل؟.. هبة قطب توضح الشروط والتوقيت

خصص الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، فقرة عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "هل تقبل تتجوز واحدة أغني منك بمراحل؟".

وخلال الفقرة علقت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، قائلة :"هذا الامر له شروط أساسية، أولها أن يكون الرجل عمل اللي عليه، ونفسه يجيب كل حاجة، ويتعامل في كل حدوده، والشرط الثاني أن الست تصرف بمزاجها ومش غصب عنها".

وأضافت الدكتورة هبة قطب،: الست لما تصرف على الراجل؛ شيء عكس الطبيعية، لافتة إلى أن الطبيعة الأنثوية تطلب أن الرجل يصرف على المرأة، ويهتم بها، ولو بوردة.

المرأة تعطي فرصة للرجل يعمل اللي عليه

وتابعت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أن المرأة تعطي فرصة للرجل “يعمل اللي عليه”، و"في حدود الإمكانيات المتاحة"، وفي الحالة دي «المرأة هتبقى مبسوطة وهي بتصرف على الراجل».

https://fb.watch/hwIDq03Lja/