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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: قطر وضعت ثقافة العرب في المونديال.. فيديو

ميسي
ميسي

أشاد ضياء السيد، لاعب الأهلي الأسبق، بتنظيم دولة قطر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم ، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

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وقال ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قطر قدمت مونديال نموذجيا، يصعب تكراره مستقبلا، مشددا:" قطر وضعت ثقافة العرب في المونديال".

وأضاف:" مونديال قطر، جاء استثنائيا في كافة تفاصيله بداية من الافتتاح وحتى النهاية، والأرجنتين استحقت التتويج بالبطولة، وميسي كان يستحق هذا اللقب".

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و عن انتقاد الغرب لتتويج ميسي بالبشت الخليجي، قال: "المنظر ده هيفضل في الذاكرة ودليل على نجاحه".

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