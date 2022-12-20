ضياء السيد: قطر وضعت ثقافة العرب في المونديال.. فيديو

أشاد ضياء السيد، لاعب الأهلي الأسبق، بتنظيم دولة قطر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم ، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وقال ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قطر قدمت مونديال نموذجيا، يصعب تكراره مستقبلا، مشددا:" قطر وضعت ثقافة العرب في المونديال".

وأضاف:" مونديال قطر، جاء استثنائيا في كافة تفاصيله بداية من الافتتاح وحتى النهاية، والأرجنتين استحقت التتويج بالبطولة، وميسي كان يستحق هذا اللقب".

و عن انتقاد الغرب لتتويج ميسي بالبشت الخليجي، قال: "المنظر ده هيفضل في الذاكرة ودليل على نجاحه".