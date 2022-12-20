بيني مكارثي: بيرسي تاو قادر على أن يكون بين أفضل لاعبي الأهلي

أشاد بيني مكارثي لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأسبق بالأداء الفني الذي قدمه منتخب المغرب في كأس العالم، مؤكداً قدرة الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الحالي.

وقال بيني مكارثي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "أود أن أشكر المنتخب المغربي على ما قدموه من مستوى جيد في كأس العالم، كان بمقدورهم أن يصلوا للنهائي، ولكن قابلهم سوء حظ، لكنهم جعلوا إفريقيا بأكملها فخورة بهم".

وأكمل: "المغرب سيجعل المنتخبات الإفريقية تطمع في تحقيق نفس نجاحه، وأتمنى من منتخب جنوب إفريقيا أن يكرر ما فعله أسود الأطلس في المونديال، ومنتخبات القارة السمراء قدمت مستويات طيبة في كأس العالم".

وبسؤاله من أفضل مهاجم شاهدته في كأس العالم، أردف: "مبابي وسيحصل في يوم من الأيام على جائزة أفضل لاعب في العالم".



وعن رأيه في مستوى بيرسي تاو وموهبته كلاعب، أجاب: "أعرفه بشكل جيد، هو لاعب رائع ومميز وقوي، شاهدت له بعض المباريات مع الأهلي، قدم العديد من المباريات الرائعة ومع منتخب جنوب إفريقيا".

وأضاف: "بيرسي تاو بمقدوره أن يكون من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في تاريخ الأهلي، وأتمنى أن يحصد دوري أبطال إفريقيا معه، وهو يحتاج للدعم والمساندة الجماهيرية".

وواصل: "صن داونز فريق رائع ولديه لاعبين رائعين جدًا ومميزين، دائمًا يقدمون مستويات رائعة في دوري أبطال إفريقيا، بجانب أن الأهلي واحد من أفضل الأندية في القارة على الإطلاق".

واستطرد: "أتوقع أن يتأهل الفريقين من المجموعة في دوري الأبطال إفريقيا، الأهلي لديه مقدرة كبيرة على تحقيق دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واختتم: "الأهلي لديه فريق قوي جدًا وقادر على تغيير الفارق في أي وقت، والأهلي إذا وصل للنهائي سيُتوج باللقب لأن لديه لاعبين متميزين".