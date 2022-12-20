عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيني مكارثي: بيرسي تاو قادر على أن يكون بين أفضل لاعبي الأهلي

الاهلي
الاهلي

أشاد بيني مكارثي لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأسبق بالأداء الفني الذي قدمه منتخب المغرب في كأس العالم، مؤكداً قدرة  الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الحالي.

txt

آخر خطوات كهربا للمشاركة مع الأهلي منتصف يناير .. تفاصيل

txt

لازم تعتذر.. إبراهيم فايق يوجه رسائل نارية لـ أفشة بسبب جمهور الأهلي

وقال بيني مكارثي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "أود أن أشكر المنتخب المغربي على ما قدموه من مستوى جيد في كأس العالم، كان بمقدورهم أن يصلوا للنهائي، ولكن قابلهم سوء حظ، لكنهم جعلوا إفريقيا بأكملها فخورة بهم".

وأكمل: "المغرب سيجعل المنتخبات الإفريقية تطمع في تحقيق نفس نجاحه، وأتمنى من منتخب جنوب إفريقيا أن يكرر ما فعله أسود الأطلس في المونديال، ومنتخبات القارة السمراء قدمت مستويات طيبة في كأس العالم".

وبسؤاله من أفضل مهاجم شاهدته في كأس العالم، أردف: "مبابي وسيحصل في يوم من الأيام على جائزة أفضل لاعب في العالم".


وعن رأيه في مستوى بيرسي تاو وموهبته كلاعب، أجاب: "أعرفه بشكل جيد، هو لاعب رائع ومميز وقوي، شاهدت له بعض المباريات مع الأهلي، قدم العديد من المباريات الرائعة ومع منتخب جنوب إفريقيا".

txt

الأهلي يوافق على إعارة علي لطفي لضم بديل الشناوي .. تفاصيل

txt

كولر يرحب برحيل ثنائي الأهلي ويطلب مهاجما سوبر قبل كأس العالم.. تفاصيل

وأضاف: "بيرسي تاو بمقدوره أن يكون من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في تاريخ الأهلي، وأتمنى أن يحصد دوري أبطال إفريقيا معه، وهو يحتاج للدعم والمساندة الجماهيرية".

وواصل: "صن داونز فريق رائع ولديه لاعبين رائعين جدًا ومميزين، دائمًا يقدمون مستويات رائعة في دوري أبطال إفريقيا، بجانب أن الأهلي واحد من أفضل الأندية في القارة على الإطلاق".

واستطرد: "أتوقع أن يتأهل الفريقين من المجموعة في دوري الأبطال إفريقيا، الأهلي لديه مقدرة كبيرة على تحقيق دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واختتم: "الأهلي لديه فريق قوي جدًا وقادر على تغيير الفارق في أي وقت، والأهلي إذا وصل للنهائي سيُتوج باللقب لأن لديه لاعبين متميزين".

بيني مكارثي منتخب جنوب افريقيا منتخب المغرب الأهلى دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

صدمة لمصر.. كيف سيغير كأس العالم تصنيف "فيفا" للمنتخبات العربية؟

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ماتت إحدى ضحاياها.. اتهام جديد يواجه البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

حدث ليلا | كواليس خناقة كيروش مع رئيس الاتحاد المصري في قطر.. انخفاض سعر الذهب 800 جنيه .. رئيس فيفا يتحدث عن استضافة مصر لـ كأس العالم

الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

بيني مكارثي: بيرسي تاو قادر على أن يكون بين أفضل لاعبي الأهلي

مفتاح كل خير ومغلاق للشرور.. علي جمعة يوصي بهذا العمل

مات من الفرحة.. تفاصيل وفاة شاب احتفالا بفوز الأرجنتين بكأس العالم| صور

اليوم ..محاكمة محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ