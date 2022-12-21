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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 21 /12 /2022، العديد من المباريات الهامة على مستوى البطولات العالمية والعربية، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي في كأس كاراباو، بينما تقام مباراة المقاولون العرب والمصري في بطولة الدوري المصري المحلي، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

تشارلتون أثلتيك ضد  برايتون – 9.45 مساء 

بلاكبيرن روفرز ضد نوتينجهام فورست – 9.45 مساء 

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي – 10 مساء 

مواعيد مباريات كأس تركيا 

جيرسونسبور ضد كركابي سبور – 12 ظهرًا 

فاتح قرا جمرك ضد أوساك سبور – 2 ظهرًا 

ألانيا سبور ضد ايوبسبور – 4 عصرًا 

طرابزون سبور ضد سامسون سبور – 6 مساء 

بشكتاش ضد ساتليورفاسبور – 8 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

المصري ضد المقاولون العرب – 5 مساء – أون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة 
 

الهلال ضد الاتفاق - 5 مساءً - قناة SSC HD 

أبها ضد التعاون – 2.30 ظهرًا – قناة SSC HD 

الهلال ضد الاتفاق – 5 مساء -  قناة SSC HD

النصر ضد العدالة – 8 مساء - قناة SSC HD

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خادم الحرمين الشريفين مباريات اليوم مانشستر يونايتد

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