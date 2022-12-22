أخبار السيارات| أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور
يضم السوق الكويتي مجموعة قوية ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بشعبية كبيرة، حيث تأتي بتجهيزات فاخرة كوسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.
حصاد 2022.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه
شهد عام 2022 ارتفاعا كبيراً في أسعار السيارات الجديدة وصل إلى الضعف تقريباً على العديد من الموديلات، إضافة لفرض قيمة إضافية غير رسمية "الأوفر برايس"، ونتيجة لذلك زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، كحل اقتصادي بديل.
سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية | صور
تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا العديد من الخيارات القوية في جميع الفئات مما مكنها من تصدر قائمة المبيعات في السوق السعودي، وتعتبر كامري موديل 2023 أحد أبرز سيارات السيدان، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفارهة، وأنظمة الأمن والسلامة.
للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة فولكس فاجن تيجوان بالدولار
تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية، وتتوفر السيارة بعدد من التجهيزات الفاخرة وأنظمة الأمن والسلامة والملاحة.
للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة شيفروليه كابتيفا بالدولار
تقدم العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري للتتناسب مع جميع الفئات والاحتياجات، وتعتبر السيارة كابتيفا أِشهر إصدارتها في فئة السيارات الرياضية العائلية SUV ، وتعد ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مباردة المغتربين.
حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور
يضم السوق الكويتي مجموعة قوية ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بشعبية كبيرة، حيث تأتي بتجهيزات فاخرة كوسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.