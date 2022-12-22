عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور

يضم السوق الكويتي مجموعة قوية ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بشعبية كبيرة، حيث تأتي بتجهيزات فاخرة كوسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.

 

حصاد 2022.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

شهد عام 2022 ارتفاعا كبيراً في أسعار السيارات الجديدة وصل إلى الضعف تقريباً على العديد من الموديلات، إضافة لفرض قيمة إضافية غير رسمية "الأوفر برايس"، ونتيجة لذلك زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، كحل اقتصادي بديل.

 

سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا العديد من الخيارات القوية في جميع الفئات مما مكنها من تصدر قائمة المبيعات في السوق السعودي، وتعتبر كامري موديل 2023 أحد أبرز سيارات السيدان، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفارهة، وأنظمة الأمن والسلامة.

 

للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة فولكس فاجن تيجوان بالدولار

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية، وتتوفر السيارة بعدد من التجهيزات الفاخرة وأنظمة الأمن والسلامة والملاحة.

 

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة شيفروليه كابتيفا بالدولار

تقدم العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري للتتناسب مع جميع الفئات والاحتياجات، وتعتبر السيارة كابتيفا أِشهر إصدارتها في فئة السيارات الرياضية العائلية SUV ، وتعد ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مباردة المغتربين.

 

حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور

يضم السوق الكويتي مجموعة قوية ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بشعبية كبيرة، حيث تأتي بتجهيزات فاخرة كوسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.

دفع رباعي شيفروليه كابتيفا شيفروليه الوديعة البنكية فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

رئيس الكاف: 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

عاجل .. وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض تمهيداً لانضمامه للنصر السعودي

موضوعات متعلقة

ألفا روميو تكشف عن إصدار جوليا كوبيه | صور

أودي تكشف تفاصيل جديدة حول تحولها لشركة سيارات كهربائية بالكامل

حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور

حصاد 2022.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية | صور

للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة فولكس فاجن تيجوان بالدولار

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة شيفروليه كابتيفا بالدولار

حصاد 2022.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في الإمارات | صور

ترشيحاتنا

سفير روسيا بواشنطن: أوكرانيا والولايات المتحدة لا تريدان السلام وغير جاهزتين له

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.. تفاصيل

خلال قصف أوكراني.. إصابة رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

الزراعة الفرنسية: نعيش أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور

غرائب في قوانين المراة بتونس.. إلغاء بيت الطاعة أبرزها

أمطار رعدية ورياح شديدة.. تحذيرات بشأن طقس السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل بداية السنة الجديدة| خبير يكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2023

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ