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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

احلام
احلام

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، فيديو للفنانة أحلام من كواليس برنامجها الجديد سعودي ايدول ، والذى تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم مع كل من أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر .

وظهرت أحلام فى الفيديو الذي وهي منفعله ، وتتقول بصوت عالي : مش عايزة أسمع صوت فى الاستديو خلاص .

 

https://youtube.com/shorts/L3irWir2_yQ?feature=share


تفاصيل الحلقة الأولى من البرنامج 

 

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج اختبار عدد من المواهب السعودية ومنهم المتسابق عبد المجيد العيسى وخلود الحارثي والذين أثنت على موهبتمها أعضاء لجنة التحكيم بالإجماع.



mbc  تروج للبرنامج 

 

وكانت قناة قناة mbc، قد أعلنت أن اليوم هو أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الجديد “سعودي أيدول” والذى  يضم فى لجنة تحكيمه أربعة من نجوم الغناء وهم أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس.

 

 ومن المفترض أن يتم عرض البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى الثامنة والنصف بتوقيت مصر على قناة mbc الرئيسية.

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 تفاصيل برنامج سعودي أيدول 

 

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”. 

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

 

 بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

 

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

احلام مصر قناة mbc هيئة الترفيه السعودية السعودية ماجد المهندس

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