"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، فيديو للفنانة أحلام من كواليس برنامجها الجديد سعودي ايدول ، والذى تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم مع كل من أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر .

وظهرت أحلام فى الفيديو الذي وهي منفعله ، وتتقول بصوت عالي : مش عايزة أسمع صوت فى الاستديو خلاص .

https://youtube.com/shorts/L3irWir2_yQ?feature=share



تفاصيل الحلقة الأولى من البرنامج

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج اختبار عدد من المواهب السعودية ومنهم المتسابق عبد المجيد العيسى وخلود الحارثي والذين أثنت على موهبتمها أعضاء لجنة التحكيم بالإجماع.





mbc تروج للبرنامج

وكانت قناة قناة mbc، قد أعلنت أن اليوم هو أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الجديد “سعودي أيدول” والذى يضم فى لجنة تحكيمه أربعة من نجوم الغناء وهم أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس.

ومن المفترض أن يتم عرض البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى الثامنة والنصف بتوقيت مصر على قناة mbc الرئيسية.

تفاصيل برنامج سعودي أيدول

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.