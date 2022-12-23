عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على اختصاصات ومهام مجلس الخدمة المدنية وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي نص علي أن  يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:


- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـة للخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.


ووفقا للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 

الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

أزمة جديدة.. حقيقة انسحاب ريال مدريد من كأس العالم للأندية|خاص

ترشيحاتنا

تونس .. قيس سعيد يدعو الحكومة للسيطرة على التضخم

مرتضى منصور يفجر مفاجأة كبرى: كنت أستطيع الحجز على الزمالك ولكن رفضت

الأب الروحي.. برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

3 أعمال تقربك لله يوم الجمعة.. أغتنمهم

أحذر تؤدي للموت.. 5 أنواع أدوية مغشوشة بالاسواق تعالج الكحة والبرد

المعارضة الفنزويلية تقرر حل الحكومة المؤقتة برئاسة جوايدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصلح للأكل.. استخدام بطاطس مصابة بالعفن في أكياس الشيبسي

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بحضور ابنتها وميس حمدان.. الصور الكاملة لإطلاق أغنية مي سليم الجديدة

طريقة تحضير كب كيك الكريسماس

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ