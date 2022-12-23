بحضور ابنتها وميس حمدان.. الصور الكاملة لإطلاق أغنية مي سليم الجديدة

احتفل صناع أغنية احنا كبنات للمطربة مي سليم،، وذلك بعد طرحها اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".



كما حرصت شقيقتها ميس حمدان، علي دعمها والتواجد اليوم معاها، لاسيما عن حضور بحضور الشاعر أحمد حسن راوؤل، والملحن احمد زعيم، وكريم ابو ذكري، والمنتجة الاء لاشين منتجة الاغنية.

واصطحبت مي سليم، ابنتها اليوم وتتواجدت وسط الحضور، كما حرصت علي الالتقاط الصور التذكرية معاها، كما حضر صناع عمل الاغنية الشاعر محمد مصطفي ملك، والمحلن محمود انور، والموزع محمد مجدي

وفي سياق اخر تستعد الفنانة مي سليم، لانطلاق تصوير مسلسل" السجل الاسود"، رفقة الفنان خالد سليم, وذلك تمهيدا لعرضه بدراما رمضان ٢٠٢٣.

وقالت آلاء لاشين منتجة إحنا كبنات، إنها سعيدة بالعمل مع مي سليم وإن هناك تعاونا لشركتها مع المطرب كريم أبو زيد، بالإضافة إلى مشروع سينمائي جديد.

وأعبرت لاشين عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة مي سليم، التي تعتبر من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة الغنائية والدرامية، مشيرة إلى حب مي سليم للمشروع والعمل المتواصل من أجل نجاح إحنا كبنات.