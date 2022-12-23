الأوقاف: رئيس القطاع الديني خطيبا لجمعة محاسبة النفس اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن اختيار الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة خطيبا لموضع الجمعة الموحدة اليوم، والتي تأتي بعنوان: “محاسبة النفس”.
افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة
وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 23/12/2022م، وعددها ( 18 ) مسجدًا، منها ( 16) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 479 ) مسجدًا، منها ( 390 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 89 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. حسين جلال – قرية الكاشف الجديد- مركز الزرقا
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
2. الرحمة – أبناء الفيوم – ترسا – الطالبية - الهرم
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. عثمان بن عفان – حجازة قبلي - قوص
4. عزبة همام – الشاورية – نجع حمادي
5. الفراء – هو – نجع حمادي
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
6. التوبة – سلامون - طما
7. أحمد السيد – الحما – طما
8. الرحمن – عزبة الشيخ بطيخ – دار السلام
9. حمد لله – المراغة
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
10. أبو الفضل – الإنشاصية - أجا
11. الفتح – المستعمرة الغربية - ستاموني
12. النصر – المقاطعة - السنبلاوين
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
13. الخليل – تنيدة - بلاط
14. سيد بيومي – المعصرة – الداخلة
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
15. الزهراء – المنشية – المنشية الجديدة
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
16. الصياد – مرصفا – بنها ثاني
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
1. الشيخان – دهمرو – مغاغة
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
2. النقطة – تلراك