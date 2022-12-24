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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم ينفق عليها وطردها من المنزل.. تفاصيل مأساوية في حياة جميلة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

رضيت بنصيبها ، وظلت تخدم والدها ووالدتها بعد أن إنفصلت عن زوجها وهو " أبن عمها " في سن مبكرة ، وذلك لعدم إنجابها للأطفال .

هذه هي بداية الحكاية لفتاة أسوانية تدعى " جميلة . ع . م " والتي تبلغ من العمر 40 عاماً حيث تروى قصتها وكواليس حكايتها المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة فاطمة حسن والتي أشارت لـ "صدى البلد" ، بأنه في ظل هذه الظروف للفتاة الأسوانية طرق بابها شاب يعمل مدرس بمحافظة أخرى خارج أسوان ، وهو منفصل عن زوجته ، ولديه 3 أولاد ، وأولاده مقيمين معه ، ولديه شقة مجهزة بكافة المتقولات ، ولا يحتاج أي تجهيزات جديدة يعنى بالبلدى هو عاوز يتجوزها " بالجلبية اللى عليها " .

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حياة مستقرة وآمنة 

وأشار المحامية " فاطمة حسن " بأن أهل الفتاة فكروا بضرورة أن يتم تزويج أبنتهم قبل أن يفوتها ركب الزواج مع مرور الزمن ، فقد يكرمها الله وتنجب ، وتجد من ينفق عليها ويرعاها ويوفر لها حياة مستقرة وآمنة .

وبناءاً على ذلك فتم عقد الزواج ، وقام الزوج بإصطحاب العروسة ، وسافر بها إلى محل إقامته وهي كانت فرحانه بالزواج ، وبالحياة الجديدة ، إلا أنها لم تبرح لتسعد ، إلا لأيام قليلة لتقوم طليقة زوجها بالإتفاق مع أبناء زوجها لإختلاق وإفتعال المقالب والخلافات مع زوجة الأب الجديدة ، وكان الزوج يحاول إيجاد توفيق بين الطرفين ، وبعد مرور 4 أشهر من زواجها ، وجد الزوج نفسه بين نارين ، النار الأولى تتمثل في محاولته إرضاء أولاده ، والنار الثانية تتمثل في محاولته إرضاء الزوجة الجديدة .

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محكمة الأسرة 

ولكن كانت المفاجأة بأنه رضخ وسمع كلام أبنائه ، ولم ينفق على زوجته الجديدة ، بل قام بطردها من منزل الزوجية ، فلم يكن أمامها سوى العودة مرة أخرى والرجوع لأسوان .

وقامت هذه الزوجة بلقاء المحامية " فاطمة حسن "  والتي حاولت بأن توفق بينها وبين زوجها ، وتقوم بتهدئتها لكى تعود وترجع لزوجها ، يمكن يكون في خير، إلا أنها رفضت ، وأصرت علي الخلع ، وبناءاً على ذلك قامت المحامية برفع الدعوي لها أمام محكمة الأسرة ، وقضت لها محكمة الأسرة بالخلع . 

ومن القصص داخل أروقة محكمة الأسرة أيضاً بأنه تم رفع الدعاوى بواسطة محكمة الأسرة لسيدة ، وتم الحصول على حكم بالطلاق للضرر، وحصلت هذه السيدة على نفقة العدة ، والمتعة ، ومؤخر الصداق ، وقائمة المنقولات.

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