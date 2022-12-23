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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع .. بدون منفحة

الجبنة
الجبنة

تعد الجبنة البيضاء من أكثر الأكلات التى لا غنى عنها في كل بيت فهى ـسهل وأسرع أكلة يمكن تناولها فى أى وقت من اليوم .

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع بدون منفحة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الجبنة البيضاء 
2 لتر لبن

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

غلى اللبن لعمل الجبن
غلى اللبن لعمل الجبن


طريقة عمل الجبنة البيضاء 
*  اغلى اللبن فى حلة كبيرة على النار وضيفي له الخل وعصير الليمون والملح وقلبيه واتركيه حتى الغليان.

* صفى الخليط في مصفاة بها شاش واضغطى عليها بشكل قوي حتى يتصفى الماء وضعي الجبنة البيضاء فى قوالب واضغطي عليها واحفظيها فى الثلاجة .

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