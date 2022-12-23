تعد الجبنة البيضاء من أكثر الأكلات التى لا غنى عنها في كل بيت فهى ـسهل وأسرع أكلة يمكن تناولها فى أى وقت من اليوم .

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع بدون منفحة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الجبنة البيضاء

2 لتر لبن

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

غلى اللبن لعمل الجبن



طريقة عمل الجبنة البيضاء

* اغلى اللبن فى حلة كبيرة على النار وضيفي له الخل وعصير الليمون والملح وقلبيه واتركيه حتى الغليان.

* صفى الخليط في مصفاة بها شاش واضغطى عليها بشكل قوي حتى يتصفى الماء وضعي الجبنة البيضاء فى قوالب واضغطي عليها واحفظيها فى الثلاجة .