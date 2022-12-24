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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشرب ماء البابايا على معدة فارغة في البرد وشاهد ماذا يحدث لجسمك

أشرب ماء البابايا
أشرب ماء البابايا على معدة فارغة في البرد وشاهد ماذا يحدث لج

الفوائد الصحية لمياه البابايا: تناول البابايا في الشتاء مفيد جدًا للصحة والسبب في ذلك هو التأثير الساخن للبابايا الذي يدفئ الجسم من الداخل، كما يعطي القوة لمحاربة العديد من الأمراض.


وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن استهلاك ماء البابايا كل صباح يعزز مناعة الجسم ، ويمنع أمراضًا مثل السرطان على الرغم من أن الكثير من الناس يعرفون الفوائد الصحية للبابايا ، إلا أن قلة قليلة من الناس يعرفون عن ماء البابايا في مثل هذه الحالة ، نخبرك اليوم بطريقة صنعها وفوائدها من خلال الاستشهاد بالخبراء.

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طريقة تحضير ماء البابايا

قشر البابايا واقطعها إلى نصفين
كشط البذور
قطع إلى قطع صغيرة
يغلي بالماء لمدة خمس دقائق
الآن دع هذا الخليط يبرد
يمكنك تحضيره يوميًا وشربه طازجًا

ماء البابايا يقوي الهضم

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى غراء يساعد في تكسير الطعام بشكل أسرع يوجد إنزيم آخر موجود في البابايا وهو الكيموبين Chymopain، والذي يقلل الالتهاب ويحسن التمثيل الغذائي بسبب سرعة الهضم.

اشرب ماء البابايا لفقدان الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فلا تنس تضمين ماء البابايا في نظامك الغذائي اليومي غني بالألياف، هذا الماء يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويسهل حركات الأمعاء، مما يساعد في إنقاص الوزن بسرعة .

ماء البابايا يزيد المناعة

فيتامين سي موجود بكثرة في ماء البابايا يُعرف هذا الفيتامين بأنه مقوي للمناعة يوفر استهلاك ماء البابايا على معدة فارغة 200٪ من احتياجات فيتامين سي اليومية في مثل هذه الحالة، تزداد مناعة الجسم بسرعة.

يشرب مرضى السكري ماء البابايا

إذا كنت مريضًا بالسكري وتحاول التحكم في نسبة السكر في الدم، فإن ماء البابايا يمكن أن يكون مفيدًا لك تحتوي البابايا على درجة 60 على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، لذلك فهي تعطي فوائد عديدة للجسم دون زيادة نسبة السكر في الدم، مما يعمل على التحكم في نسبة السكر .

يقلل ماء البابايا من خطر الإصابة بالسرطان

تم العثور على البابايا بكمية عالية من الألياف عند غليه في الماء يخرج منه اللايكوبين، وهو مفيد جدا للجسم، ويمنع السرطان الاستهلاك المنتظم لمياه البابايا يمنع سرطان الثدي والقولون والبروستاتا .

ماء البابايا مفيد للعيون

تحتوي مياه البابايا على لوتين وزياكسانثين وفيتامين ج وفيتامين هـ، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

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