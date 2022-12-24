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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

انتبة قبل أن تنفجر أعصاب الدماغ.. احذر السكتة الصامتة

إنتبة قبل أن تنفجر
إنتبة قبل أن تنفجر أعصاب الدماغ

السكتة الدماغية هي سبب شائع للوفيات والعديد من الأمراض الرئيسية في البلدان النامية مثل الهند. هناك نوعان من السكتة الدماغية - السكتة الدماغية النزفية والسكتة الدماغية الإقفارية تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض ​​تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين والمواد المغذية نتيجة لذلك ، تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق.

وفقًا لما نشره موقع هيلثي السكتة الدماغية هي بالفعل حالة طارئة تتطلب علاجًا فوريًا يمكن أن يساعد الحصول على العلاج في الوقت المناسب في تقليل تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى يمكن أن تساعد العلاجات الفعالة بشكل عام في منع السكتة الدماغية.

أنواع السكتة الدماغية

السكتة الدماغية الصريحة ، والتي لها أعراض السكتة الدماغية مثل الشلل النصفي وتعبيرات الوجه المتغيرة والتداخل في الكلام
النوبة الإقفارية العابرة (TIA) حيث تستمر أعراض السكتة الدماغية من بضع دقائق إلى بضع ساعات
السكتة الدماغية الصامتة - تُعرف باسم "السكتة الدماغية الخفية" وتسمى أيضًا بالاحتشاء الدماغي تحت الإكلينيكي

ما هي السكتة الدماغية الصامتة

عادة ما تكون السكتات الدماغية الصامتة إقفارية ، عندما تسد الجلطة الأوعية الصغيرة في الدماغ ، مما يتسبب في تلف منطقة صغيرة من الدماغ السكتة الدماغية الصامتة هي حدث بلا أعراض لا يتم اكتشافه عادةً إلا من خلال تقنيات التصوير العصبي لا يوجد تاريخ لأعراض السكتة الدماغية بسبب السكتة الدماغية الصامتة ، قد تنخفض القدرة على التفكير والفهم. السكتة الدماغية الصامتة أكثر شيوعًا من السكتة الدماغية الصريحة.

عوامل الخطر وأسباب السكتة الدماغية الصامتة

تتشابه عوامل الخطر وأسباب السكتة الدماغية الصامتة مع تلك الخاصة بالسكتة الدماغية الحادة (السكتة الدماغية الصريحة) 

تعد الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعًا
التاريخ السابق لـ TIA أو السكتة الدماغية البسيطة
اضطراب نبضات القلب
تصلب الشرايين الكبيرة
حول الجراحة
مرض القلب التاجي
السكري
التدخين وعسر شحميات الدم
الجنس ، قصور القلب ، أمراض الكلى المزمنة


أعراض السكتة الدماغية الصامتة

السكتة الدماغية الصامتة ليس لها أي أعراض عصبية ولكن يمكن اكتشاف بعض الأعراض والعلامات العصبية على أساس التاريخ والاختبارات. وتشمل هذه-

فقدان ذاكرة خفيف
تعديل السلوك
فقدان التوازن عند المشي
الضعف الادراكي
ارتباك خفيف
دائِخ
فقدان السيطرة على المثانة
ضعه بمخيلتك


ترتبط السكتة الدماغية الصامتة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل ، بنسبة تصل إلى الضعفين مقارنةً بعموم السكان. تؤثر السكتة الدماغية الصامتة أيضًا على نوعية الحياة. من خلال الكشف المبكر عن السكتة الدماغية الصامتة وعلاجها ، يمكننا تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية المباشرة ومنع التدهور المعرفي وتحسين نوعية الحياة.

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