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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تشير البيانات إلى أن المخاطر الإجمالية منخفضة ولكنها حقيقية، قد يكون الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد الإصابة بـ فيروس كورونا ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Pediatric Neurology .

 

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وقالت فيليوكس ، طبيبة أعصاب الأطفال المقيمة في جامعة يوتا هيلث والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "قد تكون الاستجابة المفرطة للمناعة التي تأتي لاحقًا هي التي تسبب تجلط الأطفال". "بشكل عام ، يكون لدى الأطفال خطر منخفض نسبيًا للإصابة بالسكتة الدماغية ، ولكن هناك خطر نادر ولكنه حقيقي بعد فيروس كورونا."

على الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت أن البالغين المصابين بـ فيروس كورونا هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ، إلا أن هذا الارتباط لم يسبق له مثيل مع الأطفال، قد يكون ذلك جزئيًا لأن الأطفال الذين يعانون من السكتات الدماغية عمومًا لديهم نتائج طبية أفضل من البالغين.

في بداية عام 2021 ، بدأ أطباء أعصاب الأطفال في مدينة سولت ليك بملاحظة ما يبدو أنه عدد متزايد من مرضى السكتة الدماغية، كان هؤلاء أطفالًا كانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل تعرضهم لسكتة دماغية وفيروس كورونا.

تساءلوا عما إذا كانت هذه زيادة حقيقية وكيف يمكن مقارنتها بأرقام السكتات الدماغية تاريخياً،  لقد أرادوا أيضًا معرفة ما إذا كانت الزيادة الواضحة لها أي صلة بالذروة في حالات فيروس كورونا قبل بضعة أشهر من ارتفاع متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).

 

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