عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز الأورام الجديد .. صور

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، مركز الأورام.
 

وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية في كفر الشيخ

وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية في كفر الشيخ.. صور

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي حول معدلات تنفيذ المشروع، وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى الإنشاءات والتجهيزات بالمركز، موجهاً بالاستمرار في معدلات التجهيز للانتهاء من كافة التجهيزات وسرعة دخوله الخدمة لاستقبال المواطنين من المرضى من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.
 

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" مسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ونسبة الإنجاز 95 %، وجارٍ توريد الأجهزة الطبية، والتي وصلت للمركز بنسبة 60 %.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوي على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة ، و3 غرف للعمليات تحتوي 3 أسرة ، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100 %، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيكي إلى 90 %.
 

وقال المحافظ ، إن أهالي المحافظة عبر سنوات طويلة عانوا من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشئت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدي غازي ، وجارٍ إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجاري الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

IMG-20221224-WA0363
IMG-20221224-WA0363
IMG-20221224-WA0362
IMG-20221224-WA0362
IMG-20221224-WA0360
IMG-20221224-WA0360
IMG-20221224-WA0361
IMG-20221224-WA0361
IMG-20221224-WA0358
IMG-20221224-WA0358
IMG-20221224-WA0359
IMG-20221224-WA0359
المشروعات التنموية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التنمية المحلية وزير التنمية المحلية المواطنين كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية في كفر الشيخ.. صور

تعزيز ثقافة العمل التطوعى بمبادرة حياة كريمة فى ندوة بـ هندسة كفرالشيخ

صيدلة كفر الشيخ تستضيف ندوة حول تعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات ‎‎

ضبط 110 أطنان أرز شعير خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. إزالة 8 حالات تعد ووقف بناء مخالف

رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور

رفع 215 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بكفر الشيخ

خطيب بكفر الشيخ: محاسبة النفس زاد المتقين وسبيل النجاة يوم الدين

ترشيحاتنا

ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع بيلينجهام.. وريال مدريد يقترب من ضمه

رئيس جمهورية مدغشقر يمنح سفير مصر وسام قائد

يحتضنهن من الخلف ويضع يده أسفل ملابسهن.. تفاصيل سقوط متحرش كوبري أكتوبر

بالأسماء.. الجامع الأزهر يعلن الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

رئيس الوزراء المجري يفجر مفاجأة بشأن السلام في أوكرانيا|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

محمد حماقى يكشف تفاصيل لقائه الأخير بوالده وطفولته المتمردة

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ