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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام إسماعيل: مسلسل "الكبير أوي" نجاحه في وجوده واستمراره |خاص

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

أكد الفنان هشام إسماعيل، الشهير بفزاع، أن نجاح مسلسل “الكبير اوي” هو في استمراريته وانه عمل خالد وناجح ولا يوجد عمل كوميدي ينافسه.

وقال هشام إسماعيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الجديد في الجزء السابع من مسلسل الكبير اوي هو وجوده بحد ذاته فهو عمل كوميدي متكامل تأسس على يد احمد مكي واصبح له طابع خاص، ولا يمكن منافسته او مقارنته باي عمل اخر”

وتابع: “ هو يشبه فريق الكرة، ينضم له عناصر وينسحب منه عناصر والعمل يُكمل مسيرته ونجاحه”.

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أحمد مكى يبدأ تصوير الجزء السابع لمسلسل الكبير أوى

وبدأ الفنان أحمد مكى تصوير الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوى” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

ويتضمن الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوى” للفنان أحمد مكى فريق عمل الجزء السادس بالاضافة الى بعض ضيوف الشرف ومن المقرر ان يتضمن العمل أحداثا جديدة للشخصيات والتى تظهر بشكل مختلف عن الجزء السادس. 

ويعد الجزء السادس من الكبير أوي آخر أعماله من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلّام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، الذين حققوا نجاحًا كبيرا وقت عرض المسلسل في رمضان 2022، وحصلوا على إعجاب الجمهور وإشادات من النقاد ونجوم الوسط الفني، كما تم الإعلان في نهاية الحلقة الأخيرة عن استعداد فريق العمل لتقديم الجزء السابع في رمضان 2023.

هشام اسماعيل الفنان هشام إسماعيل الكبير أوى الفنان أحمد مكي رمضان

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