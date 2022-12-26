غلق 7 محاور وتحويلات مرورية لتنفيذ أعمال في محيط كوبرى كمال الجنزورى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح كوبرى كمال الجنزورى أعلى محور النصر بمناطق مدينة نصر .

وسيتم إجراء غلق وتحويلات مرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً : مناطق الغلق :-

مطلع كوبرى كمال الجنزورى الإتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة .

مطلع كوبرى كمال الجنزورى القادم من محور حسن المأمون وشارع الشهيد إبراهيم الشيخ .

مسطح كوبرى كمال الجنزورى القادم من شارع إبراهيم الشيخ إتجاه شارع عمر بن الخطاب .

مسطح كوبرى كمال الجنزورى الإتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب إتجاه محور النصر .

مطلع ومسطح كوبرى كمال الجنزورى الإتجاه القادم من كوبرى ممدوح مرعى (عباس العقاد) .

غلق شارع عمر بن الخطاب إتجاه شارع أحمد فخرى .

غلق شارع أحمد فخرى إتجاه شارع عمر بن الخطاب .

▪ ثانياً : التحويلات المرورية :-

الإتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة يسلك مسطح كوبرى كمال الجنزورى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى الأول أسفل الكوبرى إتجاه محور الثورة مرة أخرى .

الإتجاه القادم من كوبرى المشير أبو غزالة يسلك مسطح كوبرى كمال الجنزورى فيميناً شارع إبراهيم الشيخ إتجاه مناطق عمر بن الخطاب .

الإتجاه القادم من شارع إبراهيم الشيخ يسلك يميناً خلف عمارات رامو إتجاه شارع عمر بن الخطاب .

الإتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب يسلك يميناً شارع الفرسان إتجاه إمتداد شارع مكرم عبيد.

الإتجاه القادم من القادم من كوبرى ممدوح مرعى (عباس العقاد) يسلك يميناً شارع مكرم عبيد .

الإتجاه القادم من شارع مكرم عبيد يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع أحمد فخرى .

الإتجاه القادم من شارع أحمد فخرى يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع حسن المأمون .

الإتجاه القادم من شارع حسن المأمون يسلك يساراً من أسفل كوبرى كمال الجنزورى فيميناً شارع إبراهيم الشيخ .

يُشار إلى إستمرار إجراء أعمال التحويلات المرورية المشار إليها لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.