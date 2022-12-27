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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه أحد المشروعات المُهمة، قائلا: "انتهت تقريبا المرحلة الأولى من المشروع، ونعمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية."
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مكونات المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المعرفة" والتي تضم: مبنى التحكم، ومبنى هرم العروض الرقمية، ومركز الإبداع والابتكار، وجامعة مصر للمعلوماتية، والأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا والمعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الاتصالات. 
وأضاف "سعد" أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن جميع المرافق تم الانتهاء من توصيلها بالكامل، لافتا إلى أنه تم كذلك عرض مكونات المرحلة الثانية لمشروع "مدينة المعرفة"، والموقف التنفيذي لإجمالي مباني الكليات في هذه المرحلة، والمبنى الرئيسي، والمكتبة، والنادي الاجتماعي، وغيرها.

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