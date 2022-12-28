نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بتداول قصة "البلوجر" رهف الشامي التي تزوجت من زوج صديقتها المقربة.

وهو ما دفع البلوجر رهف و خطيبها بنشر فيديو عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بعنوان “الحقيقة كاملة”،

التريند الباطل بتاعكم، قايم على 3 كلمات صاحبتي خطفت جوزي، مفيش أي شىء يمنع أني ارتبط دلوقتي، مفيش راجل بيتخطف، وربنا حلل الطلاق انتوا هتحرموه، ايه الجريمة اللي عملتها، هو أنا مجبر أكمل حياتي على تجربة سابقة.

وأكد أن علاقته بالبلوجر رهف، منذ 10 سنوات، حيث جمعتهما صداقة الجامعة، ومن ثم ارتبطا، وتمت خطبتهما، وانفصلا بعد وقت ما.

وقال: هي اتخطبت تاني، وأنا اتجوزت، ووقت فرحي، بعت دعاوي لصاحبنا، وهي جات وحضرت وكانت مخطوبة في الوقت ده.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور طليقة خطيب رهف الشامى بعض تعاطف رواد السوشيال ميديا معها..