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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل الإفطار بـ 20 دقيقة.. طريقة خارقة لحرق دهون الجسم للأبد

صدى البلد

من غير المحتمل أن يساعد شرب الأعشاب على خسارة الوزن بمفرده ، ولكن يمكن أن يكون له تأثيرات قوية في حرق الدهون عند اقترانه بطرق أخرى لفقدان الوزن، وتعد المرمرية من أفضل أنواع مشروبات الأعشاب التي يمكن تناولها، فهي تساعد في تخليص الجسم من الدهون الحشوية  لغناها بمركبات فلافونويد الرويبوس.

وفقا لموقع .express.co.uk/تشير العديد من الدراسات إلى أن فلافونويد الرويبوس قد يكون مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون حول منطقة البطن أيضًا.

في عام 2014 ، أثبتت دراسة نُشرت في مجلة Phyto-medicine أن الاستهلاك المنتظم لشاي المريمية قبل الافطار ب20 دقيقة يمكن أن يساعد في منع إنتاج خلايا دهنية جديدة.

وأظهرت النتائج على وجه التحديد أن مركبات الرويبوس أوقف تكوين خلايا دهنية جديدة ويساعد على سرعة التمثيل الغذائي السريع للدهوقد تحمي الدهون الموجودة في ثلاثة أجزاء من الجسم الدماغ من السكتة الدماغية كما كشفت النتائج عن انخفاض في إفراز هرمون اللبتين ، وهو الهرمون الذي يثبط الجوع وينظم توازن الطاقة.

خسارة الوزن شاي الأعشاب الدهون الحشوية حرق الدهون منطقة البطن شاي المريمية

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