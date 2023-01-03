بمقدم 60 ألف جنيه.. كيف تحجز وحدة سكنية مميزة؟

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران ، تغطية خاصة عن طرح وزارة الإسكان شققا سكنية جديدة ببعض المدن الجديدة بمساحات مختلفة، والحجز عن طريق أسبقية الحجز على الموقع الخاص لبنك الإسكان والتعمير.

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وطرحت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات فى 5 مشروعات جديدة للحجز في عدد من المدن الجديدة، وتتيح كراسات الشروط 15 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على شقة من الإسكان:

1- الدخول على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان .

2- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل العنوان الرقم القومي للعميل الإيميل التليفون اسم الزوجة ورقمها القومي) .

3- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة).

4- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة.

5- تحويل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع بالإضافة إلى مبلغ مصروفات تسجيل (المعلن عنه بكراسة الشروط) دفعة واحدة وغير مجزأ.