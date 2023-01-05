نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: رحيل فيريرا لن يؤثر على الزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن اتحاد كرة القدم قام بتعيين مدربين من خارج الأهلي والزمالك في تدريب منتخبات مصر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تواجد محمود جابر ومحمد وهبة في تدريب منتخبات مصر للشباب والناشئين خلال الفترة الماضية، ولكن أرى أن شوقي غريب من أفضل المدربين لمنتخبات مصر للشباب خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "إذا كان قرار استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الداخلية بسبب وجبة الرنجة والفسيج فهو قرار صائب".

وواصل: "توقعت فوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة كبيرة، وايضا توقعت عدم خسارة اسوان امام الزمالك، في مباريات الجولة الماضية، ولاعبو الأبيض لم يحترموا منافسهم بشكل يليق بهم".

وأكمل: "نبيل دونجا خرج عن تركيزه في لقاء أسوان عكس طارق حامد الذي كان يتميز بالثبات الانفعالي، وعلى دونجا التركيز في الملعب والابتعاد عن العصبية الزائدة، وفيريرا قرأ المباراة بشكل خاطئ، والدليل مشاركة شيكابالا منذ بداية المباراة، والمثلوثي (مينفعش) يهاجم ويدافع في نفس الوقت".

وتابع عبدالجليل: "أسوان يضم لاعبين مميزين خصوصا بلحاج وعماد فتحي، وفيريرا ليس مدرب سيئ، ولو حدث تعثر جديد أمام الداخلية فسيكون هناك شئ خاطئ في الزمالك".

وأكمل: "أسامة نبيه كان مدرب عام في جهاز الزمالك، وارتباطه بلاعبي الفريق لن يؤثر عليهم إلا بنسبة بسيطة جدا، لم يكن من السهل على نبيه العودة كمدرب عام بعدما عمل مديرا فنيا فى وقت سابق، الزمالك لن يتأثر برحيل أحد، إن رحل فيريرا الأبيض لن يتأثر.

وأضاف: "فيريرا هو صاحب الرأي الأول والأخير، ورأي المدرب العام يكون استشاري فقط، وأتمنى مواصلة المنافسة بين الأهلي والزمالك للنهاية ".

وأتم: "اتوقع فوز الزمالك على الداخلية بهدفين نظيفين، بينما الأهلي سيفوز على انبي بصعوبة بالغة".