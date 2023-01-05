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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطويل قارئا وأبو عمر خطيبا| الأوقاف تستعد لأداء شعائر جمعة الدين يسر غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يستعد أئمة الأوقاف، لأداء شعائر صلاة الجمعة غدا تحت عنوان "الدين يسر ... التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات"، حيث ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة 13 من شهر جمادى الآخرة 1444هجرية- الموافق 6 يناير 2023 م من رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة.

شعائر صلاة الجمعة

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وخطيبا الشيخ أيمن أبو عمر من قيادات وزارة الأوقاف. 

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظة (الإسكندرية)، غدا الجمعة 13 جمادى الأخرة 1444هـ، الموافق6 يناير 2023م، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الدين يسر ... التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات". 

افتتاح 25 مسجدًا جديدًا 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها غدا الجمعة، وعددها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (521) مسجدًا، منها (429) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (92) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1.  التقوى – قرية السراج – مركز إدفو - الرديسية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2.  الحق عبده أبو زيد- جزيرة الكرم- 
أبو زيد
3.  علي زين العابدين – عزبة يعقوب بباوي - سمالوط
4.  الرحمن – ناحية النابورة – مغاغة 
5.  الرحمة – البسقلون - العدوة
6.  السلام – ناحية النابورة – مغاغة 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
7.  محمد راشد محمد عودة – ابني بيتك 6 أكتوبر حرف (ز) قطعة رقم 5 مركز خدمات ابني بيتك

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8.  عبد الحميد إسماعيل – أبو ريا – الرياض 
9.  التقوى – قرية أولاد صلاح - بلطيم
10.  عزبة قبيبة البحرية - دسوق
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
11.  بدوية – أبو شنب - أبشواي
12.  الرحمن البحري – عزبة الصيني - ترسا
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
13.  حسين سالم – عزبة حسين سالم – مناشي أبو صير – إدارة الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
14.  أبو رجيعة- رزافه - الدلنجات
15.  المؤاجرين – كوم المناصير- دمنهور
16.  التوبة الغربي – كوم المناصير – دمنهور 
17.  عزبة الوكيل – جزاير عيسى - الدلنجات
18.  عبد الحميد موسى فضل – زاوية حمور - الدلنجات
19.  عبد الونيس فرج رزافه - الدلنجات

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
20.  أبو الهدى – دكرنس 
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
21.  عبد العال  عبد المجيد - تلراك
22.  النور – عزبة شهوان – منيا القمح
23.  طلبة شحاته - الحسينية
24.  السيد أحمد عوض الله - القنايات
25.  السلطان عبد القادر – كشيك – أبو حماد

الأوقاف ائمة الاوقاف صلاة الجمعة الدين يسر الشيخ قطب أحمد الطويل الشيخ أيمن أبو عمر قافلة دعوية مشتركة التيسير في العبادات مديرية أوقاف أسوان

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