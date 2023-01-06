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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| كواليس مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي.. صور

منى زكي
منى زكي

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "تحت الوصاية”، وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

 

وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

 

وحصل موقع “صدى البلد” على صور من الكواليس الخاصة بالعمل، الذي تتم على قدمً وساق للانتهاء في الوقت المناسب.

 

وكانت منى زكي، قد توقفت عن التصوير فترة بسبب إصابتها بالإنفلونزا، واستكملت التصوير مرة أخرى عقب شفائها.

خاص| تفاصيل شخصية منى زكي في تحت الوصاية

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“تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

 

وتشهد مدينة عزبة البرج، كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

 

وعلى صعيد آخر، استقبلت منطقة الطابية بعزبة البرج ديكورات المسلسل، والتي تستقبل أبطال العمل على مدار عدة أيام.

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منى زكى الفنانة منى زكي تحت الوصاية دمياط نسرين أمين

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