«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي تستقبل 6 آلاف زائر في يومها الأول

استقبلت سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى، منذ وصولها محافظة بورسعيد، حوالي ٦٠٠٠ زائر من أبناء بورسعيد وزائريها ، حيث بدأت السفينة في استقبال الزائرين أمس الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة

«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى تستقبل ٦٠٠٠ زائر في يومها الأول

وأشاد مسئولي سفينة الكتب "logos hope" بالترتيبات التنظيمية والأمنية التي اتخذتها جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لاستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة .

«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى تستقبل ٦٠٠٠ زائر في يومها الأول

كما أعرب فريق عمل السفينة عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، مؤكدين حرصهم على زيارة كافة المعالم السياحية والاثرية بمحافظة بورسعيد، خلال فترة زيارتهم للمحافظة.

«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى تستقبل ٦٠٠٠ زائر في يومها الأول

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال السفينة، وتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد كما وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد.

«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى تستقبل ٦٠٠٠ زائر في يومها الأول

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.