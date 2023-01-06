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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ نجل چورج وسوف بعد نقله إلى المستشفى

جورج وسوف ونجله
جورج وسوف ونجله

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

 

وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".


وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".

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وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل. 

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

عادل ساميا الفنان چورچ وسوف اللبناني عامر زيان إليسا الفنانة اليسا

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