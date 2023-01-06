محتاجين متبرع بالدم .. تفاصيل أزمة نجل جورج وسوف الصحية وحالته الحرجة

تعرض وديع نجل الفنان جورج وسوف لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وطلب العديد من النجوم التبرع بالدم له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإعلامية اللبنانية، تغريدة عبر تويتر كشفت فيها عن تعرض وديع جورج وسوف لأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء له للخروج من هذه المحنة.

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

وكان آخر ما نشره وديع جورج وسوف عبر انستجرام، هو صورة له مع والده يعياده فيها بعيد ميلاده، ووصفته فيها بأنه داعمه وسنده.