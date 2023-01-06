عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتاجين متبرع بالدم .. تفاصيل أزمة نجل جورج وسوف الصحية وحالته الحرجة

جورج وسوف ونجله
جورج وسوف ونجله

تعرض وديع نجل الفنان جورج وسوف لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وطلب العديد من النجوم التبرع بالدم له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

ونشرت الإعلامية اللبنانية، تغريدة عبر تويتر كشفت فيها عن تعرض وديع جورج وسوف لأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء له للخروج من هذه المحنة. 

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل. 

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

وكان آخر ما نشره وديع جورج وسوف عبر انستجرام، هو صورة له مع والده يعياده فيها بعيد ميلاده، ووصفته فيها بأنه داعمه وسنده.

جورج وسوف الفنان جورج وسوف وديع جورج وسوف التبرع بالدم الفنانة اليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

صدمة في الأهلي بسبب قرارات فيوتشر بشأن لاعبي الفريق

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

خلصنا من عبء مادي ضخم|النجم الساحلي يكشف تفاصيل صفقة انضمام كريستو للأهلي

خبير تحكيمي : إنبي لا يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

تفاصيل مثيرة حول بيع مسدس يعود للرئيس الأمريكي روزفلت بنحو مليون دولار

تعويض للمؤمن عليه حال إصابته بعجز جزئى مستديم فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ